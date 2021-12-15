台版「模犯生」？5千人群組盛行交換學測模擬考答案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
近5000人加入匿名群組，互相分享各地學測模擬考試題與答案。本報資料照片
近5000人加入匿名群組，互相分享各地學測模擬考試題與答案。本報資料照片

首屆新型大學學測倒數30多天，網路上有一名為「學測指考互助會」匿名群組，近5000人參與其中，不少人發言詢問模擬考試題或答案。高中第一線教師聽聞後表示驚訝，並說各校舉行模擬考時間不一，不排除有人比照電影「模犯生」手法作弊，憂「小弊不防，恐釀大弊」，但也有人持相反看法。

近年泰國電影「模犯生」令不少觀眾印象深刻，片中描述一群泰國學生參加全球檢定考，派其中兩名成績優秀的學生，特地到不同時區的澳洲考試，再用手機回傳答案給其他同學抄。

疑似以國內高三生為主要成員的匿名群組「學測指考互助會」，還有其他兩到三個類似群組，被質疑正上演台版「模犯生」情節。該群組以「學測就上」字樣為底圖，當中有些人詢問課業、分享心情，但這周正值學測前最後一次模擬考，多數人都在詢問北模、全模南一和翰林版的模擬考題目或答案。

本報詢問位在台北、桃園、台南等市任教的5名高中教師，有人推測學生利用各校在不同時間點舉行模擬考的特性作弊。舉例來說，台北的學生考完北區模擬考後，校方還會準備他縣市學生剛考完的全國模擬考，安排學生應考。有些學生為取巧，就可能上網取得全國模考答案。

台南市教師舉例，過去曾有南部縣市參加北區模擬考，考卷提前送達，校方也跟著提前辦理考試。考後學生把題目拿到補習班，補習班解題後分享給全國，讓部分台北學生還沒考就獲答案。出題單位發掘此事後，立刻禁止北區以外學校參加北模至今。

「模擬考成績不能列入學期分數，為何還要作弊？」有教師不解反問，也有教師直言這是騙父母、騙自己的鴕鳥心態，以為先把模擬考成績衝高，屆時學測考差了，就能稱「我學測失常了」，避免遭受家長的責難。

數名教師也不約而同反思，雖然新課綱強調適性學習，升學主義風氣並未因此淡化，家長也在少子化的趨勢下，對家中單一，或頂多兩、三名兒女寄予厚望，進而加重學生肩上壓力，並覺得學習不是為自己，而是為滿足爸媽期待。

不過，一名桃園市教師推估，群組內學生不是作弊，而是很上進，因為學測前的模考試卷多達20份，有些學生為取得自己沒考過的試卷，才上網發問，爭取更多練習題。或有考完試、還沒拿到答案本的學生，藉此提前拿到解答。另不排除有教科書業者在喬裝成學生上網，目的是取得競爭對手出的試題。

近5000人加入匿名群組，互相分享各地學測模擬考試題與答案。圖／擷取自網路匿名社群對話
近5000人加入匿名群組，互相分享各地學測模擬考試題與答案。圖／擷取自網路匿名社群對話

學測 桃園

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