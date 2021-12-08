台南一中學生保送台大 卻不以此為傲續拚學測

台南一中高三學生謝詠晴、黃鼎竑對科學研究有興趣，參加科展、奧林匹亞選訓營，成績優異分獲保送台大工程科學與海洋工程學系、台大生命科學系，他們不以此為傲，繼續拚學測，追求自己的目標。

獲保送上台大工程科學與海洋工程學系的謝詠晴，高一參加國際科展，拿下3等獎，獲選出國比賽代表，卻因疫情無法到杜拜科學博覽會參賽，改線上參加普尼西亞工程科學競賽，獲得銅牌獎。

謝詠晴說，國中就讀建興國中時就參加科展，研究題目是水庫清淤，探討漩流分離裝置，類似吸塵器原理，排水時讓沙和水分離；參加南市獨立研究競賽獲第1名。到了高中繼續對此研究加深加廣，希望未來能設置水庫清淤上的模擬環境，運用在實際面。她表示，研究與摸索過程中，難免會遇上困難，多嘗試、多請教就能克服。

黃鼎竑獲保送台大生命科學系，他表示，高二獲選生物奧林匹亞選訓營，成績維持在前半段，獲得保送機會。黃鼎竑對分子生物蛋白交互作用的反應機制很有興趣，高三到成大做研究，更深入了解蛋白分子間反應機制，以及目前國際上在此研究上的發展與趨勢，雖然發現此研究狀況和想像中的不太一樣，卻可作為未來研究選擇的參考。