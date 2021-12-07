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明年四技二專甄名額增為4.4萬 每生可填6個志願

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
四技二專甄選入學是最大宗入學管道，共129校、2896系參加111學年一般組招生，釋出4萬4715個名額。本報資料照片
四技二專甄選入學是最大宗入學管道，共129校、2896系參加111學年一般組招生，釋出4萬4715個名額。本報資料照片

111學年四技二專招生開跑，技專校院招生委員會聯合會統計，四技二專甄選入學是最大宗入學管道，共129校、2896系參加111學年一般組招生，釋出4萬4715個名額；四技二專日間部聯合登記分發入學則有73校、2514系參加，預定招收1萬4239名新生。

聯合會指出，111學年共129校、2896系參加四技二專甄選入學「一般組」招生；另設「青年儲蓄帳戶組」，共34校、216個系提供282個招生名額。

四技二專甄選入學明年有變革，聯合會表示，每一個考生第一階段報名至多可申請6個校系，是往年的2倍。報名費含報名資格與身分審查費為200元，每1個校系申請費為100元；低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60％。

至於四技二專日間部聯合登記分發入學，聯合會表示，111學年共73校、2514系參與招生，預定招收一般生1萬4239名，由各校系自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，共同科目（國文、英文、數學）權重為1至2倍之間（權重級距0.25），專業科目一、二權重為2至3倍之間（權重級距0.25）。

另為推動行政院「精進資通訊數位人才培育策略」培育資通訊人才，聯合會表示，111學年提供662名資通人才擴充名額、聯合登記分發則有166名額。

低收入戶 行政院 四技 二專

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