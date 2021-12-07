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4萬人報名創新低！英聽二試今公布試場分配表
111學年高中第二次英聽測驗將於今年12月11日登場，大考中心統計，這次考試共4萬100多人報考，創新低。今天起開放查詢試場分配表和考試地點，也提醒考生注意考試時的防疫規定，務必配合配合戴口罩、量額溫、消毒雙手。
大學甄選入學委員會日前公告111學年各校系採計英聽情形，有50個校系個人申請要參採，比去年略減1系，僅7年前的三分之一。不過台灣大學外文系、中國醫藥大學醫學系首度宣布參採，都要求達A級。台大外文系不只在個人申請參採，繁星推薦、考試分發也都要求A級。
高中英聽測驗成績由高至低依序分為A、B、C、F四級，按大學甄選會公告，111學年參採高中英聽的50個校系中，15系要求A級，包括台大、台灣師範大學、政治大學、清華大學、中興大學等校的外語和英語系，以及醫學相關科系如中國醫藥大學醫學系、陽明交通大學牙醫和藥學系等。另有32系要求達B級，2系要求達C級。
至於111學年的繁星推薦管道，則高達64個校系要參採高中英聽，比去年增加5個，其中台大人類學系、興大中文系都要求達B級。至於考試分發管道，明年一共50個系要看英聽，比去年略減1系。
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