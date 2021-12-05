108新課綱與考招制度座談 專家：備審關鍵「三重二不」

明年1月首批108課綱高三學生將在明年1月21至23日學測，並依照新上路的111新制考招制度，讓學生、家長及教師們都相當陌生，不知如何才能讓孩子選到自己最理想的校系。

桃園市家長會長協會理事長同時是立法院教育文化委員會的立委萬美玲，今上午於中壢區國立中央大學附屬中壢高中舉辦「108新課綱與考招制度座談會」，並邀請到教育部國教署長彭富源、教育部高等教育司長朱俊彰等專家至現場解惑。

朱俊彰表示，入學制度改變都是漸進微調，這次考招制度裡，以招生來講主要有2大變動，一是備審資料的準備多了一個選擇，可用高中上傳的學習歷程檔案，從中找資料來準備備審資料，節省學生準備的時間；二是考試分發的考科跟學科能力測驗整合，減少考科減少學生準備的壓力。

至於考試部分，朱俊彰指出，一試將卷卡合一，為考試題型的改變，二來為在題目裡去導入一些屬於跨域素養，來配合高中課綱探索的題型，而這樣的改變都是在漸進式實施；而去年有2科、今年有5科的模擬測驗，讓學生在準備能最快容易進入狀況；目前報名參加學測的人數全台約有13萬人。

國教署探究與實作北區推動中心執行秘書洪逸文表示，過去的備審資料多為不限定校內外的成果作品或小論文，而111學年度開始的備審資料著重於課程學習成果的書面報告、實作作品、自然科學及社會領域的成果等。

洪逸文也提到，備審資料準備關鍵應秉持「三重二不」原則，重視校內學習或動、基本核心能力、資料真實與自主性；不需全面準備、不以量制勝，大學重視學習過程與反思。

有家長表示，小孩已經高三了，好像也有點來不及，加上大家都不太懂新制度要怎麼玩最有利，所以還是勸孩子好好讀書考出好成績最重要。