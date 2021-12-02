助攻資訊相關校系甄試 海洋大學開設APCS課程20日上線

越來越多大學資訊相關校系在個人申請管道採計大學程式設計先修檢測（APCS）成績，海洋大學昨宣布，已開發「APCS大補帖」數位課程，12月20日正式上線，課程一律免費，不但能檢視高中職期間所練成的程式設計能力，還能成為大學推甄加分項目。

海大表示，這一系列課程，是與同屬台北聯合大學系統的台北大學、台北科技大學、台北醫學大學共同合作而設，藉由應用題目來呈現運算思維的建構過程，透過重點概念深化與解題思維引導，了解檢測題目之常見觀念與運算步驟，快速掌握解題重點。

海大授課教師、資訊工程學系教授丁培毅表示，運算思維及程式設計是資訊科學及資訊工程從業人員的關鍵基礎能力，學習程式設計，是深入掌握及應用各種資訊科技的第一步，在各種產業中，只要比對手多一點點資訊能力，就有更好的競爭能力。學習程式設計時需要建構運算思維，包括邏輯性地的分析、拆解、簡化、與解決問題，以便透過程式隨時實現創意。