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聯合盃全國作文大賽宜蘭初賽登場 優勝者進軍全國賽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
熱心的宜蘭龍潭國小老師廖世凱幫學生報名參賽，今天還負責監考，他說，給孩子一個「參與」的機會，或許有一天也能看見一個小文青。圖／讀者提供
熱心的宜蘭龍潭國小老師廖世凱幫學生報名參賽，今天還負責監考，他說，給孩子一個「參與」的機會，或許有一天也能看見一個小文青。圖／讀者提供

聯合盃全國作文大賽宜蘭區初賽今天登場，由於受到新冠疫情影響，今年首度改成線上寫作應試，全縣共1388名學生報名，分成6組參賽，學生們普遍反映試題難易適中，很好發揮，透過在電腦書寫文章更便於修改。

全國作文大賽宜蘭區賽事由縣政府與聯合報系合辦，今年因疫情關係，包括宜蘭等部分縣市改成線上比賽，縣長林姿妙特別給學生加油打氣，她說，縣府向來重視孩子們閱讀寫作能力，透過這項全國賽事可以增進磨鍊機會，也期待優勝學生經過宜蘭初賽闖進全國大賽，勇奪佳績。

參賽學生事先都經過模擬練習線上操作，6組競賽試今天當場公布，小學中年級「沒有說出口的秘密」、高年級「我看了東京奧運比賽」、國七「我想寫一本書」、國八「我是_ _ 控」、國九「聽與說」、高中「稜角」，有些學校開啟電腦教室讓學生線上寫作，也有熱心國小老師幫學生報名還負責監考。

「一個孩子、一枝筆(寫作)和一個機會，你們就有機會去改變這個世界」，龍潭國小廖世凱老師說，給孩子一個參與的機會，或許有一天也能看見一個小文青......，假日的學校教室很安靜，孩子們認真的眼神與努力，不是為了得獎與肯定，而是替他們自己的人生紀錄第一次線上寫作的經驗，很棒！

兩名國小六年級學生說，雖然打著熟悉的電腦，但邊想邊打還是會緊張，能有這樣的比賽經驗真的很棒；對於「我看了東京奧運比賽」題目，一名女學生說，剛好讓她回憶東奧期間觀賞賽事的精彩與感動，把心情寫下來就很順手。

高中組題目「稜角」，私立慧燈中學高一生張簡羽如說，新生來自四面八方初踏入新校園，大家都有不同個性，有些人有稜有角，透過磨合後和樂相處，這題目很好發揮；學生古家寧說，電腦線上書寫比賽，修改起來很方便。

主辦單位表示，成績大約5周後公布於官網，各組取前5名，各得2千元至1千元不等獎學金與獎狀，另取30名佳作，前5名與佳作者可參加全國總決賽，總決賽時間及地點會再公布。

宜蘭龍潭國小學生透過筆電認真書寫，集中在教室參加聯合盃線上作文大賽宜蘭區初賽。圖／讀者提供
宜蘭龍潭國小學生透過筆電認真書寫，集中在教室參加聯合盃線上作文大賽宜蘭區初賽。圖／讀者提供
私立慧燈中學學生參加聯合盃全國作文大賽，女學生透過筆電，認真書寫。圖／慧燈中學提供
私立慧燈中學學生參加聯合盃全國作文大賽，女學生透過筆電，認真書寫。圖／慧燈中學提供
宜蘭龍潭國小學生透過筆電認真書寫，集中在教室參加聯合盃線上作文大賽宜蘭區初賽。圖／讀者提供
宜蘭龍潭國小學生透過筆電認真書寫，集中在教室參加聯合盃線上作文大賽宜蘭區初賽。圖／讀者提供
私立慧燈中學特別開啟電腦教室，讓學生在線上書寫參加全國作文大賽。圖／慧燈中學提供
私立慧燈中學特別開啟電腦教室，讓學生在線上書寫參加全國作文大賽。圖／慧燈中學提供

東京奧運 宜蘭

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