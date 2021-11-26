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大學考招規則又大幅變動 大學教授高中老師交流解疑惑

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
大學考招規則又大幅變動，大學教授高中老師交流消彌誤解。記者周宗禎／攝影
大學考招規則又大幅變動，大學教授高中老師交流消彌誤解。記者周宗禎／攝影

108課綱第一屆學生正準備考學測、參與各式升學管道，因考招規則又將大幅變動：包含學測採計比例最多不能超過50%、學習歷程檔案自主學習關注度、各學系採計項目、評分規準等項目繁多，讓許多高中師生、家長難以適應甚至惶惶不安。新豐高中上午邀請成功大學、台南大學教授與台南12所高中職40名教師面對面交流，「希望讓彼此都安心」。

承辦老師蘇瑛慧表示，活動舉辦目的是希望大學能看到高中課程的努力，高中教師能知道大學考評的依據，家長能放心相信老師的安排。

台南大學材料系主任林建宏說，南大畢業生投入熱門電子、光電產業與鋼鐵、化工等傳統產業，希望錄取了解自己勇於找出路的學生，尤其希望看到自主學習及課程成果能多些實作內容，學生能專注在能讓自己快樂的內容上，不是只為了升學而準備。

成大不分系學程教授劉家幸指出，目前大學招生看重跨領域人才，不分系也有標準評鑑方式，家長可以放心；學生要清楚自己的目標，組出專屬的課程地圖，這跟高中端推動的自主學習不謀而合，鼓勵學生多方嘗試發現興趣才能。

成大都市計畫系教授鄭皓騰說明學習的尺規評分，檢視學生檔案後，如有評分差異或特殊案例，將開會討論全力發現每個孩子的特質。

出席高中職教師準備學生成果、實際案例交流；新豐高中老師紀欣妤以學生參與英語讀劇經歷，整理一學期相關紀錄及學習單；吳政珊老師推薦學生重量訓練的短片，還有摘要式簡報檔案，現場教師發表分享意見教學經驗。

大學考招規則又大幅變動，大學教授高中老師交流消彌誤解。記者周宗禎／攝影
大學考招規則又大幅變動，大學教授高中老師交流消彌誤解。記者周宗禎／攝影
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大學考招規則又大幅變動，大學教授高中老師交流消彌誤解。記者周宗禎／攝影
大學考招規則又大幅變動，大學教授高中老師交流消彌誤解。記者周宗禎／攝影
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台南 自主學習 升學

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