分科測驗不考數乙 高三選修課竟用來總複習

首屆新課綱高三生即將面對大考，卻有教師反映，有普通高中開設學科進階課、考題解析等選修課，也有技術型高中拿實習課名義，利用「正課」時間，替學生進行學測總複習，甚至有學校為滿足商管班群學生的需求，開設「數乙」選修，好讓學生在學測個人申請時能有修課紀錄，又因分科測驗不考數乙，實際上都在替學生進行學測數學總複習，形同掛羊頭賣狗肉，有違新課綱精神。

距離111學測剩不到60天，卻有高中教師發現，有些技術型高中會開設資訊概論實作課，實際上卻是拿來製作學習歷程檔案；也有普通高中會開數學進階課，或是歷史考題解析，卻是開來複習學測進度，尤其學生知道是在複習，也會選好選滿，抓緊時間全力衝刺。

北部某明星高中校長分析，學校教師雖要擬定課程計畫書供主管機關備查，但教師實際上怎麼上課，有時也是「計畫趕不上變化」。他也提到，課程計畫書與實際課程內容不同，除非有人蒐集具體證據吹哨，否則師生也就繼續關門上課，學生也不一定會發現與課程計畫不符。

另外，大學指考明年更名「分科測驗」，並刪除數乙一科，部分家長團體、大學教師和高中數學教師主張重新納考，教育部至今未點頭。全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，曾有教師向她反映，少部分學校因數乙不考了，但為了學測個人申請，大學教授希望學生有修過數乙，因此開設數乙選修，讓學生有修課紀錄，但分科測驗不考，實際上都在上學測複習，違反新課綱精神。

全國家長聯盟理事長彭淑燕表示，考試引導教學，這些課程皆是出於對升學的「恐懼」。她說，今年是新課綱首屆升學，高中端仍無法了解大學端的評比基準，多數人仍將「成績」作為升學重點，若首次考試分發能讓外界看清楚高教端重視學習歷程檔案、多元表現等成績，才能有效排解焦慮氛圍。

教育部表示，依課綱規定，高中選修或實習課程內容皆須經學校「課程發展委員會」通過，並於開學前報各該主管機關備查，各高中應確實實施，避免違反教學正常化；另外，國教署也持續透過高中職優質化諮詢輔導團隊，瞭解學校實際開課情況，並提供入校諮詢，協助學校教師確實依課程計畫授課。