改善「自然師審數學題」怪象 今年學測入闈人數創新高

大學學測涵蓋國文、歷史、生物等10個普通高中專業科目，有高中教師揭露，歷年來每次入闈審題的高中教師未滿10人、未兼顧各科，以致難易度不穩。主辦學測的大考中心已做出調整，按近期公告的110學年學測工作報告，今年初學測安排82人入闈創新高，其中高中審題教師從8人提升為10人，試考生也從4人增加為6人。

109學年學測數學滿級分人數達1.4萬人創新高，當時的大考中心主任為此請辭，震驚教育界。爬梳當年試務工作報告，入闈試考生僅4人、高中教師8人。不具名高中數學教師透露，闈內高中審題教師並未兼顧各科，且常獨漏數學教師，導致場內出現自然教師審數學考題的情況，難怪數學科難易度不穩定。

大考中心截至今晚未回應此事。但按110學年學測工作報告，學測涵蓋10個專業科目，今年學測入闈審題的高中教師提升為10人，確實創新高。不過，一名曾參與學測試務的教師推估，這10人不一定分屬不同科，因為生物、地球科學等科目的教師人數少，入闈者還要符合血親非考生等條件，找人不易。但多半都有高中數學教師參與其中，絕非每年都「獨缺數學」。

熟悉大考中心業務的退休人士進一步說，該中心長年延攬台灣大學數學系教師擔任闈長，闈長也會協助審數學考題。近年人事更動，闈長不再是數學學者，不一定熟悉數學考題。但整體而言，闈內高中教師更是把關試題難易度的關鍵角色，因為他們在第一線教書，能一眼看出哪些題目太像坊間參考書題目，也能準確估算考生成績分布。

這名退休人士分析，學測命題者都是大學教授，「中文系教授命題，腦中想像的解題對象都是中文系學生，未顧及普羅大眾。」且他們不太願接納高中端意見，故常命出太過刁鑽的題目。如今樂見大考中心提升入闈高中教師人數、廣邀第一線教師把關試題，也呼籲周兆民團隊在其餘各項試務的決策過程中採納高中教師建言，打造更接地氣的升學考試。