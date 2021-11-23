想上台大在校成績差該直接考分科測驗？前輩揭關鍵：不能放掉

111學年度學測進入倒數剩不到兩個月，高三生進入備戰狀態，由於明年學測實施新制，考科和採計方式也有所不同，有學生對此相當擔憂。

一名就讀建中的高三生在《PTT SENIORHIGH板》發文，提到他的目標是台大電機系，不過聽說要申請台大電機系的話很看在校成績，而他成績是建中前40%，深怕申請不上「我是不是該直接準備分科測驗？」他還詢問若是上特殊班（資優班）或是參加奧林匹克比賽是否可以補回來一點？

事實上，明年1月的新型學測分兩階段，台大電機系第一階段採計學測英文、數學A和自然科，除了學測成績外，第二階段還包括審查資料（學習歷程檔案、在校成績等），以及物理、數學筆試。

台大電機系申請入學資訊。圖／取自台大電機系官網

原本7月的指考則改名「分科測驗」，除了分科測驗的成績外也會採計學測成績，因此學測成績相當重要。

PO文一出，不少前輩給出建議「你的校排雖然沒有很突出，但應該也沒有到完全沒辦法挽回的地步啦，認真準備二階的筆試應該還是有機會正取」、「數學和物理就算最後不幸要去分科測驗還是會需要，認真準備不虧」、「台大電機不是主要都看你筆試嗎？」、「等你先考到能過台大電機一階的分數再說好嗎」、「在校成績差那你需要有考分科測驗的心理準備，只是建中在校差我認為不會影響太多」、「40%還是有機會吧」、「中一中在校20%，高三上有過物奧初選，最後學測正取，給你參考」。