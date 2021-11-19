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棄羽球選手夢 他轉考警專想當消防員

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
雄中體育班、羽球選手的的黃冠銘，高三已經體保進台科大，卻選擇報考警專，在警專考試與全中運比賽夾擊中，努力拚上榜。圖／黃冠銘提供
雄中體育班、羽球選手的的黃冠銘，高三已經體保進台科大，卻選擇報考警專，在警專考試與全中運比賽夾擊中，努力拚上榜。圖／黃冠銘提供

雄中體育班畢業的黃冠銘，懷有羽球國手夢，但在考量穩定職涯發展下，選擇就讀警專，期望成為消防員。高三同時準備警專考試、全中運比賽的他，其實就是做基本功，英文按部就班背單字，國文多看文章、多練寫作文，也因為這兩科拉高分，讓他順利拚上榜。

受到國小羽球教練陳英豪的啟蒙，黃冠銘羽球一打就十年，在雄中羽球隊擔任隊長，更是全中運常勝軍，目標是有朝一日晉升甲組選手。不過受到就讀警專的哥哥影響，高三已體保到台科大的他，也決定報考警專看看。

回想起準備警專考試期間，黃冠銘說，當時即將迎戰全中運，每天要花六小時練球，假日也要到校練習，一練完就衝補習班上課，體力與腦力一起燃燒，身心俱疲，但「自己選擇的，就要堅持下去！」

黃冠銘說，警專國文除了要熟背國學常識，作文也大意不得，自己原本作文分數很低，只好纏著補習班老師出題目讓他多練習，寫完再給老師訂正，再透過多寫、多看新聞時事，作文分數因此進步了十分。

至於數學、物理與化學等三科，黃冠銘分析，這三科題型常重複，因此數學就多做歷屆試題，化學內容則要牢記，物理基本公式則可慢慢推演。

至於英文，黃冠銘說，單字尤為重要，老師每周單字教到哪，他就背到哪，分數因此拉高近三十分。

確定錄取後，黃冠銘卻陷入兩難。考量生計穩定、減輕家人負擔，黃冠銘最後選了警專，但心底卻仍放不下選手夢，七月畢業後仍參加全國排名賽，當作告別儀式。「最後一個比賽比完，就去讀警專」，他說，未來成為消防員，救人也很有意義。

雄中體育班、羽球選手的的黃冠銘，高三已經體保進台科大，卻選擇報考警專，在警專考試與全中運比賽夾擊中，努力拚上榜。圖/黃冠銘提供
雄中體育班、羽球選手的的黃冠銘，高三已經體保進台科大，卻選擇報考警專，在警專考試與全中運比賽夾擊中，努力拚上榜。圖/黃冠銘提供
雄中體育班、羽球選手的的黃冠銘，高三已經體保進台科大，卻選擇報考警專，在警專考試與全中運比賽夾擊中，努力拚上榜。圖／黃冠銘提供
雄中體育班、羽球選手的的黃冠銘，高三已經體保進台科大，卻選擇報考警專，在警專考試與全中運比賽夾擊中，努力拚上榜。圖／黃冠銘提供

補習 消防員

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