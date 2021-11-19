台師大推學習歷程反思課程 弱勢生學費全免

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
新課綱重視學生學習歷程，台灣師範大學進修推廣學院也推出高中三年學習方案、跨學科領域課程及寒暑假全人教育營隊，引導高中生尋找自我定位。圖／台師大提供
新課綱重視學生學習歷程，台灣師範大學進修推廣學院也推出高中三年學習方案、跨學科領域課程及寒暑假全人教育營隊，引導高中生尋找自我定位。圖／台師大提供

新課綱重視學生學習歷程，坊間也有不少補習班大量開課，台灣師範大學進修推廣學院推出高中三年學習方案、跨學科領域課程及寒暑假全人教育營隊，引導高中生尋找自我定位，反思學習歷程。另也推出「師大推廣圓夢助學方案」，凡低收入、中低收入及家庭發生急難至經濟困頓者，都能享有學費全免優惠。

台師大表示，「108課綱」提倡多元領域的探索與素養導向的教育，學習歷程在各領域探求與自主學習深具意義。然而108新課綱上路後，經濟能力較佳的家長為孩子選擇大量補習或營隊課程，坊間更有高價代筆學習歷程檔案傳聞。

台師大為高中生規畫一系列課程，包括高中三年學習方案（12月上旬開設高一階段「生涯探索」、針對高二階段開設「學習計劃」、針對高三階段在明年二月考完學測後，開設「大學入門」）、跨學科領域課程（12月「高中數感課程」、明年2月開設「社會領域跨科專題實作」等）及寒暑假全人教育營隊（明年元月下旬邁向頂尖大學的必修課）。

台師大也針對弱勢學生，特別推出「師大推廣圓夢助學方案」，凡具低收、中低收、家庭發生急難致經濟困頓之身分者，享有學費全免優惠，僅需繳交300元報名費。

另外，台師大前副教務長、國文系教授胡衍南將以「探索X反思：父母對孩子製作學習歷程檔案的認知」為主題，預計明年1月15日上午10時至12時與家長進行面對面座談會，協助家長更加瞭解108課綱的真諦，找到幫助孩子的方法。

108課綱 台師大

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