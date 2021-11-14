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學測定生死！5成考試分發校系「只看1分科測驗成績」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
明年有1889系參與每年8月放榜的考試分發，其中954系只看1科分科測驗成績，占5成。這筆數據顯示學測成績的占比仍較高。本報資料照片
明年有1889系參與每年8月放榜的考試分發，其中954系只看1科分科測驗成績，占5成。這筆數據顯示學測成績的占比仍較高。本報資料照片

111學年起，原本大多採計指考（明年起更名分科測驗）的大學考試分發管道，也可採計學測成績。按統計，明年有1889系參與每年8月放榜的考試分發，其中有1861系採計學測成績；954系只看1科分科測驗成績，554系只看2科分科測驗成績。不過，各個考試分發校系要參採3到5科不等，顯示學測成績的重要性仍比分科測驗高。

按11月5日公告的111學年升大學簡章，全國2000多個校系都在個人申請參採學測成績；每年8月放榜的考試分發，也有1861系採計學測成績，約占此管道的98.5％。外界擔憂，明年起學測幾乎「一試定生死」。

一名高中輔導教師指出，以往學生若學測沒考好，還可以鼓勵他們「分科測驗拚回來」，但看著如今的考招新制，「我真的說不出口。」尤其對立志讀商管等社會組科系的學生來說，學測幾乎決定升學的一切，首屆學測生的壓力難以言喻。

教師分享，他在簡章出爐後，接到學生詢問「老師，我要考幾分才能選填這系？」時，感到茫然無措，主因是學測數A、數B都屬新科目，無既往落點可參考。

教師直說，有人認為落點分析只是業者賺錢的工具，但它仍重要，主因是學生就算掌握心之所向、明確指出自己要念的科系，填志願時仍涉及「要填哪一校？」等問題。往年的落點分析系統，能以歷史數據協助學生做決策，明年則因出現新考科，且社會組、自然組考生都可報考，無從得知全國考生成績分布情形。

教師進一步說，各個升大學的主要管道中，個人申請名額占比達6成居冠，卻只能填6個志願，「最後只能用賭的。」但升大學可謂人生重要關卡之一，「用賭的公平嗎？」他反問。

學測 科系 放榜 升學 指考

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