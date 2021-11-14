學測、分科測驗報名人數將差很大 教團憂國英計分不公

明年學測用於申請入學與繁星計畫，學測分數級距計算方式仍是15級分，以各科前1%學生平均分數計算級距，但分科測驗未做最後定奪，招聯會已表態將朝各科前「0.1％」的計算方式前進，預計明年3月定案。有教師團體表示，近年學測約10萬人考、分科測驗僅約4萬人考，學測的國文、英文將續用於分科測驗，呼籲屆時分科測驗無論採1%或0.1%方案，應以報考人數重新進行級距排序，否則恐會有部分級分「從缺」，影響學生升學權益。

大學招生委員會聯合會已決議將111年學測數學考科分為數學A、數學B兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作，總共七科；原本7月的大學指考將改為分科測驗，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙，只考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。分科測驗適用的考試分發可將學測成績列為檢定，還能直接採計，將學測成績當作決定考生上榜與否的依據。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，學測報考人數與指考（分科測驗）天差地遠，若以去年為例，考生人數直接從10萬變4萬，但從明年開始，分科測驗不考國文、英文，將直接沿用學測成績，招聯會最後採1%或0.1%方案是其次，重點在於考生「母數」，若直接採計學測級分去換算成績級距，將對分科測驗考生不公平。

「如果用10萬（母數）絕對不合理」，許麗吉說，若直接用學測的母數去計算分科測驗的級分排序，恐怕會有不少級分「從缺」，必須要讓所有科目與考生人數基準點一致，才能公平。

招聯會日前召開常委會，會中決議111學年度申請入學跟繁星入學，級分計算方式維持不變，仍然是以各科前1%學生平均分數計算級距，學測滿級分15級分，跟過去一樣；但分科測驗牽涉採計學測部分學科，0.1％的計算方式將是111學年度「考慮」施行的方向，但仍要經社會溝通、說明，得到共識才會進一步決定。

由於不少考生會以學測成績評估是否報考分科測驗「翻身」，招聯會強調會在學生決定是否報考分科測驗前作出決定，時間點約落在明年三月左右。從現在到明年定案前，將舉辦分區說明會、公聽會，彙整學者、家長、教師、學生等意見，綜整意見後才會做出最後決定。