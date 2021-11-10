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分科測驗60級分不符統計原理 專家：不如改回百分制

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
曾參與大考中心決策的專家說，級分最多只適合分為15級，多於15反失去統計意義。本報資料照片
曾參與大考中心決策的專家說，級分最多只適合分為15級，多於15反失去統計意義。本報資料照片

明年起大學指考更名分科測驗並採用級分制，各科區分為1到60級分，級距是將前1％考生成績除以60的結果。家長團體今天建議調整分科測驗級距計算方式，改以各科前0.1％的考生成績作為計算單位，提升鑑別度。曾參與大考中心決策的專家說，級分最多只適合分為15級，多於15反失去統計意義，不如改回百分制。

國教行動聯盟今天舉行記者會表示，目前每年指考約4萬名考生，以各科前1％做為級距計算單位，換算下來每1級分高達400人。但許多頂尖校系只收10人，如何以級分區辨這400個考生的高下？

出席記者會的台灣大學電資學院院長張耀文說，有些考生在特定考科的原始分數明顯高於他人，但在級分制度下，他與其他排名1％者，都被歸類為同一級分，無法彰顯他的學習成果。指考明年更名分科測驗，若改用前0.1％的考生成績作為級距計算單位，更能讓學生的努力看得到收穫。

據了解，多所大學組成的大學招聯會，也曾提案修改級距計算方式，建議修改內容和國教盟主張一致。對此，該會今天表示，的確有在討論級分精進計算，會蒐集各界意見並提供給常委會，屆時由常委會開會討論決定，事前不會預設任何立場。

大考中心民國83年首度實施學測並採級分制，為多元入學開端。一名曾任大考中心研究員的退休教師嘆「多元升學制度已面目全非」，並說級分制為我國自創，按背後的統計原理，只適合將分數區分為2到25組不等，最理想狀態是分成7到15組。

在此邏輯下，大考中心最開始決定學測每科10級分，後因報考人數增加，進一步提升為15級分「就已經不能再多」。他指出，如今推出的分科測驗，最開始設定每科45級分，後順應外界要求改為60級分，其實都不符合級分制在統計上的意義，不如不改。

他也提到，大考中心最初只規畫學測採級分制，是希望模糊分數，將級分設定為第一階段門檻。這麼做，是希望全國志向明確、「命中注定要讀某系」的20％高中生，能在第二階段甄選好好發揮，錄取理想校系。

反之，指考之後的考試分發全憑考試分數決勝負，「學測可當檢定，指考則適合彼此廝殺」。他認為，無論稱作指考或分科測驗，都適合採每科1到100分的百分制。

不過111學年升大學考試與招生簡章已出爐，按大考中心公告，明年起只微調學測和分科測驗級距計算方式，從原本取自小數點第三位、四捨五入至第二位的結果，改為小數點第六位、四捨五入至第五位。主因是分科測驗每科60級分新制明年開跑，算分上恐出現小數點進位問題，因此將計算方式改得更精細。

指考 學測

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