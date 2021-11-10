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108課綱首屆學生1月學測 中興高中師生藍田書院祈福

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興高中高三學生今天由師長帶領到藍田書院祈福，希望學測順利。圖／中興高中提供
中興高中高三學生今天由師長帶領到藍田書院祈福，希望學測順利。圖／中興高中提供

大學學測將在明年1月21日至23日舉辦，南投縣中興高中三年級學生今天到南投市藍田書院舉辦學測祈福活動，為學測倒數計時寫下心願，希望沈澱心靈、全力衝刺，學生林宸熙是南投縣書法冠軍，他揮毫金榜春聯呈獻文昌帝君加持，希望考生如願考上理想學校。

中興高中校長陳江海說，今年高三學生是108課綱實施以來，首屆參加學測學生，為了激勵學生，學校舉辦金榜祈福，印製祈福小卡，並準備富含寓意的供品，如「蔥」代表聰明、「芹菜」代表勤快、「狀元餅」是題名金榜、「菜頭」則是好彩頭，一併呈獻給藍田書院文昌帝君。

藍田書院安排執事人員持誦，邀請校長陳江海、家長會長向恆達依循大禮向書院諸位恩主致意，祈求學測考生智慧光明，並致贈每名考生文昌筆。

陳江海說，新課綱從教學模組精進、課程設計多元，更富彈性地授課內涵，並將各獨立學門相互融合，使學習更貼切社會脈動，讓學生面對事物更能綜合性思考。

學測考試是學生三年學習的總結性評量，平時規劃好期程、自律地做好複習、最重要是毅力的堅持；在疫情時代，有實體、線上多元學習模式得運用資源繁多，希望學生都能充分準備，考出理想成績。

中興高中高三學生今天由師長帶領到藍田書院祈福，學校也準備青蔥、芹菜，希望學生勤快聰明。圖／中興高中提供
中興高中高三學生今天由師長帶領到藍田書院祈福，學校也準備青蔥、芹菜，希望學生勤快聰明。圖／中興高中提供
中興高中高三學生今天由師長帶領到藍田書院祈福，學校也準備青蔥、芹菜，希望學生勤快聰明。圖／中興高中提供
中興高中高三學生今天由師長帶領到藍田書院祈福，學校也準備青蔥、芹菜，希望學生勤快聰明。圖／中興高中提供

學測 南投 108課綱

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