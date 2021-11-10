調回砍頭式級分制？ 學者籲重視鑑別度

「如果又回到中高分都給滿級分的砍頭式級分制，一定會動搖到頂尖人才的篩選。」台大電機資訊學院長張耀文指出，招聯會曾提出把現今「前1%平均除級分數」調整為較細分的「前0.1%平均除級分數」，卻被教育部否決。他呼籲教育部要有程序正義、招聯會也要堅持。

招聯會今年10月1日新成立的決議，預計從2022年開始，學科能力測驗及分科測驗的級分計算方式，以各科前0.1%學生平均分數，作為級距計算基準，分科測驗採60級分制。不過教育部最近不同意此新決議，行文要求招聯會更改為原本前1%平均分數為基準的決議。招聯會將於11日就此重新開會議討論。

滿級分人數落差大

國教行動聯盟在10日的記者會指出，大學學測施行多年，各科成績以15級分方式呈現，其計算方法為「以該科成績前百分之一考生的平均得分除以15計算。」國教盟10日召開記者會表示，2020年學測數學有 1萬4489人滿級分，而2021年學測數學則大減為1558人，此成績分布不穩定的狀況，使得學生無所適從。

國教盟認為，造成學測成績信效度及鑑別度不足的原因有二，一是考題難易程度不穩定，二是級分計算方式失當。

級分制成砍頭平等

國教盟舉例說明，如果某科前百分之一考生的平均得分為72分，則級距為72/60=1.2，於是原始成績為0.01-1.2分的考生得1級分，原始成績為1.21-2.4分的考生得2級分，依此類推，原始成績為69.61-70.8分的考生得59級分，而原始成績為70.81-100分的考生得60級分。

這使得60級分對應的原始成績間隔為29.2分，而其他級分對應的原始成績間隔為1.2分，對於原始分數高分群的考生鑑別度極為不足。

恐形成科科不等值

張耀文指出，如此計分方式將導致考題難易程度影響結果甚大，且形成科科不等值，對於較難的考科，原始成績再高，得到的級分數卻相同，如何展現考生在該科的學習成果或專才潛力？對於一般考生，級分對應的原始分數間隔被壓縮，恐難脫「分分計較」的疑慮。

他並表示，以目前指考考生人數約4萬人計算，百分之一是400人，但頂尖學系的錄取人數不過數10人，那要如何分配呢？以此級分計算方式，錄取學生的素質恐不符合大學的期待，大學資源誤置，嚴重影響國家人才的培育。

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