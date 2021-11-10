分科測驗每科60級分 家長團體籲改以前0.1％成績算級距

現行大學學測成績計算方式為級分制，各科區分為1到15級分，將前1％考生的成績除以15，就是級距。國教行動聯盟今舉行記者會表示，111學年起分科測驗也改採級分制，每科分為1到60級分，建議調整分科測驗級距計算方式，改以各科前0.1％的考生成績作為計算單位，提升鑑別度。

國教盟指出，去年學測數學科有1萬4489人滿級分，而今年只有1558人滿級分，學測成績信效度和鑑別度不足，主因為考題難易程度不穩定，以及級分算方式失當。尤其111學年起分科測驗也採級分制，大學校系全憑成績選才，若計算方式失當，對考生的前途影響甚鉅。

國教盟舉例，目前每年指考考生約4萬人，以各科前1％做為級距計算單位，則為400人。但許多頂尖校系只收10人，如何區分這400個考生的高下？大學招聯會和大考中心目前決定，若分不出高下，就以原始成績做為第二道篩選關卡，以失去設置級分制的意義，不如改為傳統的百分制。

國教盟進一步說，有些考生在特定考科的原始分數明顯高於他人，但在級分制度下，他與其他排名前1％都被歸類為同一級分，無法彰顯他的學習成果。指考明年更名分科測驗，若改以前0.1％的考生成績作為級距計算單位，更能讓學生的努力看得到收穫。

111學年升大學簡章已定案，大考中心只說，明年起調整學測級距計算方式，從原本取自小數點第三位四捨五入至第二位的結果，改為小數點第六位四捨五入至第五位。

大考中心副主任鄭中平解釋，級距以各科前1％學生成績計算而成，明年起上路的分科測驗採級分制，且各科滿分為60級分，計算上會出現小數點進位問題，因此將計算方式改得更精細。