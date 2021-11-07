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明年考試分發採計組合倍增 台大首創「數甲+公民」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
明年升大學考科改變，台大國企系Ａ組考試分發首創「英文+數甲+公民」採計組合。本報資料照片
明年升大學考科改變，台大國企系Ａ組考試分發首創「英文+數甲+公民」採計組合。本報資料照片

111學年各大學校系招生簡章5日出爐，明年起升學考試科目變動，全國考試分發參採科目組合暴增1倍多，從76個增為163個，且出現不符高中班群（類組）規畫的組合，如台灣大學管理學院首創「數甲＋社會科」組合。高中教師指「全國幾無高中生兼修這些科目」，直言決策單位思慮不周。

多年來普通高中大致分為社會組與自然組，大學也多循此原則規畫採計科目組合，社會組校系採計國文、數乙與歷史等社會科，自然組則看英文、數甲、物理等自然科。

然而，111學年考招新制變革多，如每年7月的指考更名分科測驗，刪除國文、英文、數乙。多個商管校系早已反映，他們在考試分發管道變得「無考科可採」，教育部則以考科不宜臨時更動等理由，明年暫不考慮增加考科。

為因應新制，台大多個商管校系近日在招生簡章公告全新的參採考科組合，如台大工商管理學系企業管理組Ａ組將參採學測英文、數學Ａ，及分科測驗的數學甲、地理、歷史；台大國際企業系Ａ組要看學測英文、分科測驗的數學甲和公民與社會，都是我國升學史上首見參採組合。

高中教師閱讀簡章後跳腳，直說自然組班群學生幾乎都未修高三社會科、社會組學生不一定修數甲，全國幾無學生的課表符合這個採計組合。有高中已開出10種不同科目組合的班群（類組），仍無法對準大學端多變的採計組合。

高雄女中校長林香吟說，新課綱首屆高中生已展開高三上學期的課業，突然有不少學生嚮往的明星校系，祭出現新的採計考科組合，確實讓高中端有些措手不及。雄女將善用彈性學習時間，鼓勵有需求的學生加選數甲或社會科，也會視需求開設線上課程，確保每個高三生修得到所需考科。

全國高級中等學校教育產業工會監事、北一女中數學教師吳銘祥表示，當時設計課綱的團隊，將數乙規畫為適合商管科系學習需求的科目，未料考招決策單位忽略大學端招生需求，決定刪除這一科。商管校系「官逼民反」下，只好採計難度更高的數甲，導致如今的參採考科亂象，也加重高中生學習負擔。

整體而言，按大學考試入學分發委員會統計，111學年考試分發最常見的採計組合為「國文、英文、歷史」，全國166系透過這3科選才，其次為151系參採的「國文、英文、數甲、物理、化學」組合。

數甲 台大

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