111學年度升大學3大管道簡章上線 校系分則一次查
108課綱首屆學測倒數百日，大學甄選入學委員會今天上午正式公告111學年度繁星推薦、個人申請2大招生管道簡章，並開放校系分則查詢系統( https://www.cac.edu.tw/ )；大學考試入學分發委員會也於今天上午正式公告111學年度考試分發招生管道簡章，並開放校系分則查詢系統( https://uac2.ncku.edu.tw/cross_search/ )。
甄選委員會表示，111學年度繁星推薦招生計有67所大學校院、1807個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬6178個；申請入學招生計有68所大學院校、2195個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬5810 個。
甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有 1124 個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1257個校系。使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，繁星推薦計有65個校系、申請入學計有64個校系，約占總系組數2.92%。
自111學年度起，學科能力測驗（學測）將分成數學A、數學B兩科。參採數學A的則以自然組校系為主，以及部分大學的商管學院（如台大、政大）；參採數學B的以社會組校系為主，詳細的校系參採方式，今起可以上甄選會網站查詢校系分則。
另在個人申請部分，申請入學第二階段審查資料繳交方式除由考生自行製作PDF格式檔案上傳外，考生亦可自高級中等教育階段學生學習歷程資料庫（高中學習歷程資料庫）中勾選檔案後上傳。其中，審查資料的修課紀錄項目，考生若為當學年度應屆畢業生，第一至第五學期由高中學習歷程資料庫提供，第六學期由其就讀學校上傳至甄選會；其餘重考、海外歸國學生等非國內應屆考生的修課紀錄，則由考生本人上傳至甄選會。
此外，明年考試分發變動尤其劇烈，首度開放各招生校系採計學測成績，高達1861系都宣布採計，約占全國科系總數的八成四，學測之於升學的重要性提升。其中，明年要採計國文、英文學測成績的校系各約1600個，還有零星校系看重學測自然、社會成績，包含38系本在考試分發管道採計指考物理、化學、生物考科成績，明年改採學測自然成績；87系過去採計指考歷史、地理、公民與社會考科成績，明年改採學測社會科考科成績。
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