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明年大學學測增為3天7節次！ 6大變革一次看

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年學測期程。圖／大考中心提供
111學年學測期程。圖／大考中心提供

大考中心今晚公告，111學年大學學測將於明年1月21日到23日登場，明天起至11月16日開放報名。明年學測考科、考試天數、題型、級距計算方式、考場規則、身障考生服務等6大項目都有變革，在級距計算部分，每科分為15級分，原本取自小數點第五位四捨五入的結果，明年起改從小數點第六位四捨五入。

大考中心公告，明年學測數學分成數學Ａ、數學Ｂ兩科，總考科數增為6科、7節次。因考科數增加，考試天數也從2天增為3天，其中國綜、國寫各考90分鐘；英文、數學Ａ、數學Ｂ各考100分鐘；社會、自然各考110分鐘。考試3天的期程如本文附表。

大考中心指出，明年學測新增雜揉選擇與非選題的「混合題型」，答案卡因此改版，調整為一張A3正反答題卷，且直接將考生簽名欄放上答題卷，未來監考人員不需在考試期間，逐一請考生簽到。

由於去年學測發生考生攜帶寵物入場，影響試場作答秩序情事，大考中心公布，明年起考生若攜帶寵物、昆蟲入場，將有罰則。此外，明年起答案卡改版，考生若損毀答案卡上的條碼、定位點記號，也有罰則，考試前請詳閱簡章，避免被扣分。

明年起，身心障礙及重大傷病考生服務也有所調整，大考中心表示，改用網路審查申請者身分，不再寄發紙本。考生也可同步申請學測和分科測驗的特殊考試服務。

111學年大學學測將於明年1月21日到23日登場，11月2日起開始報名。本報資料照片
111學年大學學測將於明年1月21日到23日登場，11月2日起開始報名。本報資料照片

學測 寵物 身障

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