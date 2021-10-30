分科測驗不考國、英 蔡英文：自己也難接受一試定終身

新課綱上路三年多，今年高三將迎來首場學測及分科測驗，但學測考國文、英文，分科測驗卻不考這兩科，屆時將參納學測成績，卻也讓不少學生憂心「無法翻身」。總統蔡英文今天表示，自己也難接受一試定終身，未來也許可考慮用「檢測」，來取代英文考試制度，比如托福，當學生準備好了就去考試，就有機會讓成績一直往上走，能使得一次考試決定命運的狀況減低，也會強化學習動能；另外，每個科系所需基礎訓練不同，不該再以全科分數來決定入學門檻。

第六屆總統與高中生論壇今天登場，總統蔡英文與來自全國各地近200位學生進行現場互動。不少學生直搗政策核心提問，包含雙語教育應降低文法比例，並加速師資培育，或是高職生考證照的正反論述，也有來自高雄鼓山高中的學生從「城中城事件」，解構居住正義的政策問題。

活動現場也開放網路提問，有學生問及台灣核能該何去何從？核四到底該不該運轉？蔡英文表示，台灣地震斷層帶多，是一個不太適合核電的國家，尤其核四在貢寮，雙北都會人口集中，若發生問題，周邊八十公里都是受災區，是我們承受不起的風險，不如把資源、時間放在新能源的開發。

也有學生質疑為什麼不直接取消美豬進口，更能符合民意？蔡英文則表示，台灣也有很強的民意說要走向世界，跟國際接軌，但要加入國際組織、簽自由貿易協定，貿易措施必須要符合國際標準；另外，台灣開放進口多年的美牛也有萊克多巴胺，現在大家能安心吃，就是因為有完善的檢驗制度，也不是說進口美豬就強迫你吃，我們必須確保在市場流通的是「安全美豬」。

除了針對環境能源、國際貿易的問題，也有學生質疑新課綱政策。屏東縣東港高中學生表示，新課綱將指考改成分科測驗，但沒有納入國、英考科，理由是有研究指出學生從學測到指考，國、英成績進步比例不高，但學測當天若出現失常，學生明年若還得重考，壓力反而更大。

蔡英文則回應，自己也很難接受「一試定終身」，比如說英語考試，現在每次考試都有考英文，並會把英文成績納入參採，「或許我們會考慮一種制度，用檢測來取代英文考試制度」。她舉例，比如英文托福，準備好了就去考試，就有很多機會能讓學測成績往上走，這種檢測的方式跟題目，也能更符合社會需求，並非由教師主觀認定學生應該要懂哪些英文。

蔡英文也提到，現在大學入學，不同科系會有各自要求，不再是所有科目加起來就說要這個分數，因為每個科系學門需要的基礎訓練，必須要先有一定程度，這也是必走趨勢。

另也有學生指出，學習歷程制度希望學生能適性發展，但貧富差距大，學生資源落差大，有錢學生參加活動營隊，貧窮學生連入場門票都沒有，這制度是否有符合公平入學的原意？

蔡英文則表示，新制度上路，學生要改變，老師也要改變，教授也要改變。她認為，當學生的經濟地位不對等，「相信教授也想得到」，教授應先去了解學生背景及家庭，並評估他的家庭養成過程，學習到什麼，現在學校教授應該都有這樣的認知。