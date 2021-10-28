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清大攜手日本DAICEL 打造桌上型微流體化學工廠

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學玉山榮譽講座教授北森武彥研發出新型微流體晶片。圖／清大提供
清華大學玉山榮譽講座教授北森武彥研發出新型微流體晶片。圖／清大提供

國立清華大學與日本知名化工公司DAICEL今天共同宣布正式簽訂一項4億5千萬日圓（約合1億1千萬台幣）、為期5年的產學合作計畫，應用清大玉山學者北森武彥深耕30年、領先全球的玻璃微流體系統打造桌上型化學工廠，可望大幅縮減廠房體積、製程時間、碳排放及能源消耗，開啟化工產業的新世代綠色革命。

DAICEL創立於1919年，以纖維素化學、有機合成化學、高分子化學、火藥工學為核心技術，產品涵蓋化學、汽車以及保健等領域。

清大兩年前禮聘享譽全球的微奈米流體技術先驅、東京大學前副校長北森武彥到動機系擔任玉山榮譽講座教授，結合東大及清大研究團隊開發出新型微流體晶片系統，可將傳統化工廠的混合、分選等操作程序濃縮整合到長7公分、寬3公分，比名片還小的玻璃晶片上，進一步組合成千上萬個微流體晶片同步精密操作，即可將化學製程微型化，成為桌上型化學工廠。

北森武彥舉例，若要把好幾大桶不同的化學原料混合在一起，反應速度及溫度各不相同，很難均勻混合，操作不慎還可能爆炸；如果採用微流通道來混合反應，就可精準控制原料進料、掌握最佳混合順序及反應條件，產出更加精純的化學品。

這項產學合作的目標是要將長、寬20公尺，約6層樓高的化工設備縮小到約2公尺見方尺寸，不僅更省空間、省能源、省成本、減少耗材與工安意外，還可節能減碳，達到碳中和目標。

DAICEL指出，該公司社長小河義美多年前就聽過北森武彥研發的微流體技術，深深嘆服，如今非常榮幸將這項領先創新的未來微流體技術引進DAICEL的化學工業，並期許與清大攜手共進，將這項畫時代的綠色革命拓展至國際，推動永續製程，實踐循環經濟。

DAICEL研究中心顧問永松信二表示，DAICEL的研發人才集中在化學領域，清大則有最優秀的機械、電機教授，兩方人才的跨領域合作，恰可發揮互補的化學作用。

清大研發長曾繁根也參與這項合作研發計畫，並十分看好微流體晶片化學工廠的未來發展。他說，DAICEL是日本最大的化學公司之一，台灣也有許多中小型的化學工廠，若都逐步改用這項微流體製程，將產生革命性的躍進，類似的製程未來也可望應用於半導體及生醫製藥產業。

曾繁根十分感謝教育部創立玉山學者計畫，助清大在瑞典及新加坡研究機構的競爭下，延攬世界一流的重量級學者北森武彥到台灣研究講學。

在比名片還小的微流體晶片上，可完成傳統化工廠的混合、分選操作。圖／清大提供
在比名片還小的微流體晶片上，可完成傳統化工廠的混合、分選操作。圖／清大提供
北森武彥研發出的微流體晶片長寬各為7及3公分，比名片還小。圖／清大提供
北森武彥研發出的微流體晶片長寬各為7及3公分，比名片還小。圖／清大提供
將成千上萬比名片還小的微流體晶片組合起來，即成為桌上型化學工廠。圖／清大提供
將成千上萬比名片還小的微流體晶片組合起來，即成為桌上型化學工廠。圖／清大提供
清華大學玉山榮譽講座教授北森武彥研發出新型微流體晶片。圖／清大提供
清華大學玉山榮譽講座教授北森武彥研發出新型微流體晶片。圖／清大提供

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