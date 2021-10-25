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2195系參與明年大學個人申請招生 46％參採3科

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2195系參與明年大學個人申請招生 46％參採3科

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年有2195個校系開設「個人申請」名額，931系採計3個學測科目，占42％。本報資料照片
111學年有2195個校系開設「個人申請」名額，931系採計3個學測科目，占42％。本報資料照片

108課綱首屆高中生適用的111學年大學升學簡章11月5日出爐，大學甄選入學委員會今天在官網率先公布各大學校系參採考科， 其中有2195個校系開設「個人申請」名額，931系採計3個學測科目，占42％，也就是「五選三」的校系又比去年略增；625系採計4科，占28％。

至於111學年「繁星推薦」管道，甄選會統計，共1807個校系參與招生，832系參採3科，占總校系數46％；592系採計4科，占33％。

甄選會解釋，所謂「參採（採計）科目」，意指校系在「繁星推薦」訂為檢定、比序的科目，或於「申請入學」訂為檢定、倍率篩選、採計的科目。另外，除學測科目參採情形外，今天也同步公布「參採術科考試校系一覽表」，供要報名111學年大學術科考試的考生參考。

至於111學年「考試分發」管道，大學招聯會提醒考生，應留意部分分發入學校系也會參採學測考科，如有38個系過去採計指考物理、化學、生物考科成績，111學年改採學測自然成績；有87系過去採用指考歷史、地理、公民與社會考科成績，111學年改採學測社會科考科成績。

甄選委員會表示，111學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容預計於11月5日公告。由於紙本簡章需印製時間，則預計於12月1日正式發售。學測報名時間則為今年11月2日至11月16日，考生可自行選考科目。

學測 繁星 指考 個人申請 大學個人申請 推甄

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