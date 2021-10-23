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高中英語聽力測驗 考生普遍認為難易適中
111學年度高中英語聽力測驗第一次考試今天登場，高雄由高師大、中山大學及高雄大學分別各負責一個考區，測驗分上、下午兩場次，學生普遍認為題目難易度適中，也沒有艱澀文法，應很好拿分。中山大學有2名考生手機未關機發出聲響，被扣減該節成績。
高師大負責的「一考區」共3332人應考，中山大學負責的二考區4771名考生應考，88人缺考，今有49名考生忘帶身分證件，且未在規定時間內送達，扣減1題分；2名考生在結束鈴聲響畢仍未停止作答，扣減1題分；2名考生手機發出聲響，扣該節成績。高雄大學負責的「三考區」，2482人報考，50人缺考，忘記攜帶而申請補發識別證，就有10餘起。
就讀鳳山高中的邱怡琇表示，聽力速度及字彙程度適中；福誠高中的羅葦嘉認為題目速度稍快。新興高中的褚囿鑫說，這次新增大題「長篇聽解」，內容較其他題目長，反而有更多時間思考。小港高中吳佩潔和梁庭瑀認為考題使用的單字、語法都很基礎，較模擬考容易。小港高中的林思愷說，這次考前預告將加入不同口音，原本還擔心會區分男女、不同年齡層或不同國家腔調，但考試時沒有想像中複雜。
中山高中胡晉誠表示，前半段「圖片聽解」題組儘管沒接觸過，仍答得出來，最後「飼養寵物」調查，令他印象深刻。楊祐銓認為，這次讀題速度變慢，也有簡單的題目，即使程度較弱，也能拿到基本分。
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