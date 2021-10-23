疫情增加舞蹈班巡演開銷 家齊高中靠捐助度難關
高中舞蹈班學生既要準備畢業展又要應付學測，面臨前所未有壓力，家齊高中舞蹈班跨縣市3場巡迴公演今晚開始，但也另面臨疫情下交通費用增加、之前梅花座售票影響收入，經費不足等問題，是未曾有的挑戰。
家齊高中秘書鄭如吟表示，今年的畢業巡迴演出和往年最不一樣，因疫情影響，從5月中旬到8月無法團練，學生只能在開學後加緊練習，而面臨疫情影響，到底能否如期演出，都很忐忑，深恐疫情有變，無法舉行，但隨著疫情趨緩，而安了心。
不過，因仍二級警戒，之前已售票，並採梅花座，由於售票數量減少，自然收入減少；加上車子不能滿座，以往演出時只需雇請兩輛遊覽車，現在要4輛，交通費用倍增。
另還有衣服的修改、製作，以及道具等設備維修等開銷，經費已不足。而這次因疫情影響，學生不戴口罩拍劇照，每人都要先做快篩，也增加開銷。鄭如吟表示，1年約160萬元的畢業巡演經費已不夠，但有家齊文教基金會、家長會、校友會及老師的捐助，才能度過難關。
鄭如吟表示，1套戲服從3、4千元到8千元不等，對家長是很大負擔，因此舞蹈班學生從高一起，每個月都會存1千元或2千元為舞蹈基金，積小錢為大錢，以備舞蹈開銷。
家齊舞蹈班畢業巡演今年的主題「卅」，今晚首場台南市立文化中心演藝廳登場，接著27日於高雄大東文化藝術中心演藝廳、30日嘉義縣表演藝術中心演藝廳，票價350元。喜愛舞蹈藝術的朋友請至兩廳院售票系統購票或電洽台南家齊高中舞蹈班06-2130745，也可現場購票。
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