疫情增加舞蹈班巡演開銷 家齊高中靠捐助度難關

高中舞蹈班學生既要準備畢業展又要應付學測，面臨前所未有壓力，家齊高中舞蹈班跨縣市3場巡迴公演今晚開始，但也另面臨疫情下交通費用增加、之前梅花座售票影響收入，經費不足等問題，是未曾有的挑戰。

家齊高中秘書鄭如吟表示，今年的畢業巡迴演出和往年最不一樣，因疫情影響，從5月中旬到8月無法團練，學生只能在開學後加緊練習，而面臨疫情影響，到底能否如期演出，都很忐忑，深恐疫情有變，無法舉行，但隨著疫情趨緩，而安了心。

不過，因仍二級警戒，之前已售票，並採梅花座，由於售票數量減少，自然收入減少；加上車子不能滿座，以往演出時只需雇請兩輛遊覽車，現在要4輛，交通費用倍增。

另還有衣服的修改、製作，以及道具等設備維修等開銷，經費已不足。而這次因疫情影響，學生不戴口罩拍劇照，每人都要先做快篩，也增加開銷。鄭如吟表示，1年約160萬元的畢業巡演經費已不夠，但有家齊文教基金會、家長會、校友會及老師的捐助，才能度過難關。

鄭如吟表示，1套戲服從3、4千元到8千元不等，對家長是很大負擔，因此舞蹈班學生從高一起，每個月都會存1千元或2千元為舞蹈基金，積小錢為大錢，以備舞蹈開銷。