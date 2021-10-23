疫情下口罩濕透貼嘴鼻 舞蹈班學生「疫起呼吸」」

疫情下對舞蹈班學生是最大的考驗，戴口罩練舞中，口罩濕透貼在嘴鼻，幾乎喘不過氣，台南家齊高中舞蹈班不但挺了過來，也克服線上學習過程，常遇到視訊不佳的「迷航」問題，以及3個月無法團體練習，找不到默契等問題；在開學後一再的練習，逐漸找回默契，學生欣喜疫情趨緩，巡迴表演可如期舉行，再辛苦也值得。

每年10到11月是高中舞蹈班為吸引學生就讀，舉辦巡迴演出的季節，因此從暑假前就開始編舞、練舞，要做最完美呈現。但今年受嚴峻疫情影響改線上學習，以至開學後仍要戴口罩練舞，成為舞蹈班學生最大考驗，卻也是刻苦銘心的體驗，更懂得珍惜。

5月是畢業舞展排舞練習的日子！家齊高中高三學生陳玟伶，突然而來的3級警戒，改為線上學習，一切排舞都取消，但舞蹈不是1個人的舞，而是多人跳舞，講求的是默契，多個月沒和同學一起跳舞，默契消失，就拼命練習要找回那種感覺，加上學測的壓力，有說不出的艱辛，但終於挺過來，找回那種感覺。

家住高鐵旁的陳玟伶說，線上學習中，經常因車子通過而影響訊號，等訊號恢復，因前段內容沒聽到而陷入「迷航」，加上是面對鏡頭，對於老師示範的動作常會搞錯左右方向，都是挑戰。印象最深刻的是術科期末考，表演到一半，高鐵經過而斷訊，再重考1次。

9月開學了，回到學校上課，但仍必須戴口罩。高二學生林虹妡說，這次畢業巡演，高二班要跳3支舞碼，其中有1支是針對疫情編的「疫起呼吸」，練舞中大家汗流浹背，口罩濕透而貼住口鼻，幾乎喘不過氣來，只能扭動下巴，或是猛吹口罩，擠出空隙喘口氣，這也是疫情下練舞中最難熬的。