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111學年高中英聽23日登場 試題增為5大題不開放看試場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

111學年度高中英語聽力測驗第一次考試23日登場，上午場考試於10點開始量體溫，下午場則是下午1點開始，今年測驗調整，全卷試題由四大題增為五大題。考試前不開放試場供考生入場查看座位，請考生儘早至大學入學考試中心網站 http://www.ceec.edu.tw ，了解考試地點位置圖、交通方式及試場平面圖。

國立高雄大學負責高雄三考區中山高中試場35間，共2482人報考。高雄大學提醒考生，依考試、防疫規定考前不開放試場查看座位、不開放陪考。配合防疫措施，考生進入考分區時須出示大考中心製發「入場識別證」，及應試有效證件正本，全面配戴口罩並配合體溫量測，若考生未攜帶入場識別證，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發。

大考中心認可應試有效證件正本包括：身分證、有照片健保卡駕照、身心障礙證明、護照或居留證等，考生須持其中之一供試務人員查驗。

中山大學承辦高雄二考區試務工作，試場設置在道明中學及高雄中學，共67試場、4771名考生應考，全面提供試場冷氣服務。111學年度高中英語聽力測驗調整，全卷試題由四大題增為五大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第五大題為「長篇聽解」。作答由原A5答案卡調整為A4答題卷，新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位；作答劃記方式不變。

健保卡 駕照

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