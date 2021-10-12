高中生支持學測國文偶有錯字不扣分：「達意」較重要

大考中心今年9月底公告新型學測試辦考試各科非選擇題評分原則，國文科「偶有錯字」不扣分，引發討論。國文學者認為這是當前網路上「錯字文化」縮影，易養出凡事「差不多就好」的下一代。高中國文老師則說，非選每題僅占2分左右，主要測驗考生是否了解文意，計較錯別字恐提升抱蛋人數，降低整體鑑別度。

大考中心6日主動在官網上公開回應，若錯別字屬關鍵用字或專有名詞，以致影響文意判讀，將會斟酌扣減分數；若錯別字並非答案的關鍵用字或專有名詞，且考生的作答完整達意，則不予扣分。

大考中心解釋，國文非選擇題測驗目標多為文意理解，而非評量字形正確性。全卷另有設計題目，測驗考生對字形、字音的掌握能力。其次，國綜非選擇題題分不高，有些小題僅占1分或2分，若僅因為寫錯字就扣分，一來模糊測驗的焦點，二來扣分比重太高。

台灣青年民主協會對此調查學生意見，近日分享2名學生代表意見於粉絲專頁。松山高中前學生會主席李喻哲肯定大考中心作法，他認為測驗目的是看出學生的寫作能力與想法，並不是考字音字形。人難免寫錯字，要是因為一兩個錯字就錯失一間校系，難免會讓人難以接受。

台南市兒少代表副召梁朝勛也說「錯字真的不是重點」，若採強硬的限制，甚至會限縮到學生在詞句發揮的空間，比如因生難字詞放棄部分辭藻，或有時因緊張，突然忘記該如何寫。

梁朝勛指出，2000年後出生的Z世代的學生，多以手機傳送簡訊來往，在國寫或字音字形方面較為薄弱，理應有相對措施鼓勵兒少書寫，比如舉辦徵文比賽。至於一般大、小考，他認為「達意」較為重要，不應因錯字影響分數。但若是作文比賽或檢定，將錯別字項目列為考核項目之一，就沒問題。