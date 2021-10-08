高中英聽測驗10萬人報名！ 確診或匡列者若私自應考 將取消資格

111學年度高中英語聽測驗（簡稱111英聽）第一次考試將於10月23日舉行。今年報名人數共10萬449人，比去年少6498人。大考中心表示，已與衛福部疾管署勾稽考生資料，會主動聯絡勾稽名單考生，若考生接獲通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者等，也應立即聯絡大考中心，若私自參加考試，查證屬實，將取消考試資格。

今年考場防疫跟去年相同。大考中心主任周兆民表示，每間試場為36人，考場開放冷氣，不開門、但開啟四個角落氣窗各一扇至少5公分。考場單一入口進場，請考生跟著標示與引導動線，配合戴口罩、量額溫、消毒雙手。考生應試時所需配戴的口罩，大考中心將寄送集報單位與個別報名考生。

大考中心提醒，考生進入試場後須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，提報大考中心考試委員會審議，最重扣減該節全部成績。考生於監試人員核對應試有效證件正本查驗身分時，應暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，經查驗身分後戴回。

如有身心或特殊狀況致無法配戴口罩，未於報名期間申請免戴口罩應試者，可檢具診斷證明書向大考中心或考區申請，經審查核可者將移至比較少人的試場，並免戴口罩應試。

考生初檢量溫時若有發燒情形（額溫達37.5℃或耳溫達38℃以上）或有呼吸道等症狀，由試務人員先引導至複檢量溫站，於10分鐘內完成2次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，請試務人員引導考生移至防疫試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟；故意不配合者，該節以缺考論。

另外今年也不開放集體報名單位設置考生服務隊及親友陪考，僅身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請1名陪考人員。

考生要注意的是，若接獲政府單位通知為確診或匡列對象，請立即與大考中心聯絡（02-23661416#608），將另行安排考試，切勿私自參加考試。否則可能遭取消考試資格。