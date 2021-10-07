學測國文為何「偶有錯字不扣分」？大考中心這麼說

大考中心上周公告新型學測試辦考試各科非選擇題評分原則，國文科「偶有錯字」不扣分，引發討論。國文學者認為這是當前網路上「錯字文化」縮影，易養出凡事「差不多就好」的下一代。高中國文老師則說，非選每題僅占2到3分，主要測驗考生是否了解文意，計較錯別字恐提升抱蛋人數，降低整體鑑別度。

大考中心今天主動在官網上公開回應，若錯別字屬關鍵用字或專有名詞，以致影響文意判讀，將會斟酌扣減分數；若錯別字並非答案的關鍵用字或專有名詞，且考生的作答完整達意，方不予扣分。

大考中心解釋，國文非選擇題測驗目標多為文意理解，而非評量字形正確性。全卷另有設計題目，測驗考生對字形、字音的掌握能力。其次，國綜非選擇題題分不高，有些小題僅占1分或2分，若僅因為寫錯字就扣分，一來模糊測驗的焦點，二來扣分比重太高。

中心說明，現行指考部分科目已有非選題，若文字表達不清晰，用字不當，可酌予扣分，至多扣1分。

大考中心指出，國文非選題邀請10名大學國文系所專任教授擔任召集人和協同主持人，以及143名大學教授協助閱卷。每一題評分原則的擬定，都經過評分標準訂定會議（召集人及協同主持人參加，歷時8.5小時）以及所有閱卷委員參加的試閱會議（歷時3小時），大家獲得評閱共識後方正式閱卷。