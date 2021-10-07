台大電子所開防疫第一槍！ 招生棄筆試改100％書面審查

新冠肺炎變種病毒帶來不穩定性，教育部要各大專校院提早規畫今年底和明年初的研究所招生應變方案，台灣科技大學資訊管理、設計、建築等系111學年研究所甄試首度取消口試，只採計書面審查；培育「護國神山」人才的龍頭科系台灣大學電子所各組，直接比照歐美國家做法，宣布招生取消筆試，有學生憂公平性降低。

台大電子所所長林宗賢說，今年暑假不少學校就發生轉學考強碰疫情第二級警戒，臨時修改簡章、取消筆試。考量變種新冠病毒疫情不穩定，教務處已提醒各系要準備無法舉辦筆試的備案。所內各組經過仔細討論，認為與其等到明年初考試前臨時取消筆試，不如提早宣布改為100％書面審查。

有大四學生形容，後疫情時代也是「大書審時代」，諸多校系只看書審資料，可能導致台大生「世襲」，主因是校內生審查老師認識，比較容易勝出；其他學校學生則失去翻身機會。已畢業台大電子所校友則說，面試很重視教授的主觀判斷，按他觀察，這對在校排名較前面的學生有利。

但有校友認為，取消筆試沒什麼不好，否則招來會考試的人，結果到研究所後，卻發現沒有思考研究能力，做事能力也糟糕，讓人不知道如何處置。

台科大教務長阮聖彰指出，各招生管道都有優劣，考試不一定最適合選才；在校認真念書是好事，若有學生憑在校成績勝出，並不代表不公平。大學教授選才不會只看在校成績，而是綜合考量考生檢附的專題成果、作品、就學動機等。

林宗賢也說，書面審查也是一項有公信力的管道，鼓勵學生說明就讀動機，提供有利佐證資料。

部分學校仍在觀望是否改制。清華大學副校長戴念華說，清大與同屬台灣聯合大學系統的中央大學、政治大學、陽明交通大學，目前並沒有統一取消筆試和口試的共識。除非疫情嚴峻到不能辦考試，才會統一取消。

成功大學教務長王育民說，目前正在調查各系所選才意願，校方會以維持書面審查、口試、面試等多元審查管道為優先原則。

另一名教務長表示，台大吸引各校前幾名學生報考，參採書面審查就能選才，其餘學校為爭取優秀人才，還是希望兼採多個招生管道。