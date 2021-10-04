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10萬人報考的高中英聽10月23日登場 明起可查應考資訊

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國10萬500多名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日舉行。本報資料照片
全國10萬500多名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日舉行。本報資料照片

全國10萬500多名高中生報考110學年第一次英聽測驗，測驗將於10月23日展開，大考中心公告，明天上午9時起開放考生查詢應考資訊，可自行到官網高中英聽試務專區查詢，或撥（02）2364-3677查詢。

大考中心指出，應考資訊包括考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程及注意事項。建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考。

大考中心表示，英聽考試包含上午和下午場，上午考試時間為11到12時，下午為2到3時。考生應依照應考資訊的場次、時間、試場及應試號碼入場應試。試場分配表及考試地點將於10月19日公告於官網。考試前不開放試場查看座位，請透過網路查找考試地點與試場平面圖等資訊。

大考中心提醒，考生上網查詢應考資訊時，應確實核對資料，如果發現姓名、身分證號、考試地區及無冷氣試場等四項，有一項與原報名資料不同者，請於10月7日前提出更正。更正後的資料，將於10月19日公告試場分配表同一天，更新於大考中心官網，請考生上網查閱。

大考中心說明，高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

高中英聽測驗原本只有圖片、對答、簡短對話和短文四大題型，今年簡章宣布新增長篇聽解題型，每題組共含四題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。高中英文教師形容這項變革讓英聽測驗「多益化」，接軌國際通用的英文檢定，有助吸引大學科系參採。

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