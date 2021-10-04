新型學測國文偶有錯字不扣分 學者憂助長差不多文化

大考中心上周公告新型學測試辦考試各科非選擇題評分原則，國文科「偶有錯字」不扣分，引發討論。國文學者認為這是當前網路上「錯字文化」縮影，易養出凡事「差不多就好」的下一代。高中國文老師則說，非選每題僅占2到3分，主要測驗考生是否了解文意，計較錯別字恐提升抱蛋人數，降低整體鑑別度。

全國9.5萬名高三生上月初報考新型學測試辦考試，命題和閱卷原則都與明年起的新型學測相同。新型學測新增雜揉選擇與非選題的混合題型，大考中心指出，包含注重字音、字形的國文科在內，各科非選題重視學生文意表達，「偶有錯字，但不影響文意」，就不扣分。

建國中學國文教師陳怡樺表示，混合題一題僅2到4分不等，主要測驗學生有無看懂文意，並以文字表達。按這幾年國文科素養考題施測情況，學生閱讀能力不夠好，很多人連題目都看不懂。在此情況下，如果看懂卻寫錯字的人、以及完全看不懂的人都拿零分，反而讓考試失去測驗意義和鑑別度。

台灣師範大學國文系教授胡衍南則說，他理解大考中心不計較錯別字的用意，不過「偶有錯字」的文化四處可見，如今連嚴謹的升學考試都不拘小節，已經造成不好的示範。

他認為網路是「錯字文化」的溫床，它訊息傳遞變得快速、廉價，別說一般民眾，就連部分中文學者或作家，發送電子郵件或社群媒體訊息時，也都「偶有錯字」。所用的標點符號也不見得合規定，甚至通篇以空格代替逗號、句號。

至於該如何改善錯字文化，胡衍南和陳怡樺認為「全民都有責任」。當每個人在網路或公眾場合發言時，都注重自己有沒有寫錯字，並在發現錯字時及時修改，才能往好的方向前進。