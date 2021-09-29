學習歷程截止前2天傳停機 學生哀號：等到花兒都謝了

學習歷程系統日前爆出消失之亂，引發學生恐慌，學習成果上傳至9月30日截止，倒數第二天晚上卻傳出系統大停機，同學們在社群軟體上哀鴻遍野，生怕來不及上傳，「等到花兒都謝了」。

就讀南崁高中二年級的葉同學向本報記者表示，109年度第二學期學習歷程上傳至30日截止，29日晚間10時起卻無法登入系統，頁面上只見載入中的圈圈一直跑，自己「等到連花兒都謝了」。

葉同學表示，晚上10時許有同學想登入系統，卻連登入畫面都跑不出來，「看大家的IG限時動態都在PO」，自己8時許登入都還可以，當時已上傳了8件，但還有2件未傳，系統停機後等了1個半小時仍未修復，希望不要延誤上傳時間。

葉同學說，雖然學校上次未被「消失之亂」波及，但事件炸鍋後同學們都暗自警惕，每一件作品都會事先備份，包含上傳時填寫的內容簡述也要複製下來，避免出問題時無法及時補件。