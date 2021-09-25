教育部道歉了！81校、2.5萬筆學檔資料遺失 持續搶救中

新課綱上路兩年多，明年將迎來首批畢業生，學習歷程檔案將取代備審資料，作為升學的重要參考依據。未料卻傳出學生今年9月5日至9月20日期間上傳校內學習歷程平台的學習歷程檔案不見了，教育部證實暨南大學團隊研發的「公板模組」出包，並對外致歉，而經過一上午的盤點，確定受影響的範圍為學校81校、學生7854人、資料2萬5210件。

教育部表示，國教署9月中旬委託國立暨南國際大學將學校使用的學習歷程公版模組，配合「資通安全管理法」規定向上集中，逐步搬移到新機房內的虛擬主機VM，暨南大學團隊於系統搬移到新機房運作十餘天之後，因系統更新而重新開機，發現其中少數VM的硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結。

教育部表示，目前遺失的檔案範圍，限於有使用學習歷程檔案公板模組的學校，於9月5日至9月22日期間有上傳109學年度第2學期資料到學校平台的學生；目前初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7854人、資料2萬5210件（包括課程學習成果9793件、多元表現1萬5417件），9月5日以前上傳到學校平台的資料，均有備份，未於上述期間上傳資料的學生，以及上述學校以外的學生均未受影響。

至於補救措施，教育部表示，國教署已要求廠商全力救援硬碟資料，專業技術人員持續處理中，並於9月24日同步以電子郵件逐一通知受影響學校，提醒學生登入學校平台確認，如有資料異常，可儘速重新上傳檔案。

教育部也說，國教署已掌握受影響的學校、學生及資料清冊，將分別提供給各校，以利學校輔導協助學生檢視及重傳資料，目前仍在學生可上傳109學年度第2學期學習歷程檔案資料至學校平台的時間範圍內，因此等學生檢查及重傳資料後，不影響權益。

教育部說，國教署已清查各相關設備，避免相關錯誤造成影響；另為防類此風險再次發生，即日起將加強資訊人員每日雙人檢視備份狀況，同時再強化多重備份機制（同機房、異地），增加資料保護強韌度，後續將依契約規定，追究廠商責任。

國教署也表示，對於此次事件造成學校師生困擾及負擔，深表歉意，後續將以維護學生權益為最優先考量進行後續處理，並避免類此風險再次發生。

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