鍥而不捨！三度考警專 努力拚上榜

三度考警專的洪聖鈞，不求當最聰明、最高分，但求最努力不懈，一開始卻不得其門而入，囫圇吞棗，後來才摸索出要領，整理筆記濃縮精華，練歷屆試題掌握考點。「為了讓自己成功的速度，超過父母老去的速度」，洪聖鈞賣力奔跑向前，終於在今年達標，考取警專。

洪聖鈞笑稱，想當警察，除了經濟考量，「多少有點中二的想法，想貢獻社會」，雖然高一就萌生考警專的念頭，但他對所就讀的建築科也非全然沒興趣，所以直到高三統測前，洪聖鈞仍搖擺不定。後來當他選定警專，為了專心投入考試，便直接向學校告假，幾乎快2個月沒上學。

不過，高三那年，洪聖鈞還是落榜了，讓自認很努力的他非常自責。事後回想，他說，當時只懂得傻傻地從第一頁翻到最後一頁、畫重點、寫歷屆試題，該做的都做了，但沒有真正吸收。

第2年，洪聖鈞寫題目，也訂正答案，只是第1年的挫敗經驗成了心魔，考不上就如同自我實現的預言，果然，第2年又落榜。到了第3年，他決定砍掉重練，回頭一字一句抄寫課本，每科都整理出100多頁的筆記，不只寫警專歷屆試題，連同學測、指考試題也一起練。

洪聖鈞說，他歷史不好，隨著理解能力進步，他的筆記反反覆覆增修刪減，從200頁慢慢濃縮到100頁、25頁，越來越能掌握精華，也發明一套記憶法，幫助自己牢記歷史事件的編年、關鍵數字，更重要的是，他找到了好戰友，「多找夥伴討論，大方分享，會的不要怕教別人。」

考試第2年每天必須花上1.5小時往返家裡跟補習班，為縮短通勤時間，洪聖鈞第3年時外宿，並且半工半讀支付租金，考到第3年，縱使他決心再考不上還是要繼續考，但壓力不免排山倒海而來，讓他偶爾忍不住痛哭。不過洪聖鈞謹記「不當最聰明、最高分的那個，要當最努力的」，擦一擦眼淚，趕緊再讀書，終於今年榜上有名。

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