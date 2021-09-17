快訊

中職／龍王燃燒！王維中7.2局無失分 等到鞏冠開轟摘勝

共同富裕伸向香港？傳中國官員要港商「守規矩、回饋社會」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍥而不捨！三度考警專 努力拚上榜

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
洪聖鈞不求最聰明、最高分，但要當最努力的那個，慢慢摸索出讀書方式，終於考取警專。圖/洪聖鈞提供
洪聖鈞不求最聰明、最高分，但要當最努力的那個，慢慢摸索出讀書方式，終於考取警專。圖/洪聖鈞提供

三度考警專的洪聖鈞，不求當最聰明、最高分，但求最努力不懈，一開始卻不得其門而入，囫圇吞棗，後來才摸索出要領，整理筆記濃縮精華，練歷屆試題掌握考點。「為了讓自己成功的速度，超過父母老去的速度」，洪聖鈞賣力奔跑向前，終於在今年達標，考取警專。

洪聖鈞笑稱，想當警察，除了經濟考量，「多少有點中二的想法，想貢獻社會」，雖然高一就萌生考警專的念頭，但他對所就讀的建築科也非全然沒興趣，所以直到高三統測前，洪聖鈞仍搖擺不定。後來當他選定警專，為了專心投入考試，便直接向學校告假，幾乎快2個月沒上學。

不過，高三那年，洪聖鈞還是落榜了，讓自認很努力的他非常自責。事後回想，他說，當時只懂得傻傻地從第一頁翻到最後一頁、畫重點、寫歷屆試題，該做的都做了，但沒有真正吸收。

第2年，洪聖鈞寫題目，也訂正答案，只是第1年的挫敗經驗成了心魔，考不上就如同自我實現的預言，果然，第2年又落榜。到了第3年，他決定砍掉重練，回頭一字一句抄寫課本，每科都整理出100多頁的筆記，不只寫警專歷屆試題，連同學測、指考試題也一起練。

洪聖鈞說，他歷史不好，隨著理解能力進步，他的筆記反反覆覆增修刪減，從200頁慢慢濃縮到100頁、25頁，越來越能掌握精華，也發明一套記憶法，幫助自己牢記歷史事件的編年、關鍵數字，更重要的是，他找到了好戰友，「多找夥伴討論，大方分享，會的不要怕教別人。」

考試第2年每天必須花上1.5小時往返家裡跟補習班，為縮短通勤時間，洪聖鈞第3年時外宿，並且半工半讀支付租金，考到第3年，縱使他決心再考不上還是要繼續考，但壓力不免排山倒海而來，讓他偶爾忍不住痛哭。不過洪聖鈞謹記「不當最聰明、最高分的那個，要當最努力的」，擦一擦眼淚，趕緊再讀書，終於今年榜上有名。

警察 補習

延伸閱讀

佯稱「上面要有好處」 內湖警詐毒犯20萬處理費遭起訴

竊盜犯嚇踩油門逃 警緊抓車門「一個MOVE鑽進車阻止」

高三學檔只收到明年四月底？ 全教總憂技高生權益受損

影／開學了！中警找清秀女警擔綱 拍反性騷影片送學校

相關新聞

大學招聯會拍板 明年大學分科測驗改成60級分制

明年起大學指考更名分科測驗，原定每科滿分為45級分，部分家長團體批評計分粗略，不利選才。大學招聯會今天召開臨時會員大會，...

鍥而不捨！三度考警專 努力拚上榜

三度考警專的洪聖鈞，不求當最聰明、最高分，但求最努力不懈，一開始卻不得其門而入，囫圇吞棗，後來才摸索出要領，整理筆記濃縮...

學霸男揭自己想讀醫學系原因 「為錢為地位」被眾網友讚爆

選填大學志願時，除了依照自己的興趣、喜好，科系的未來發展前景也是大家關心的。一名醫學系學生提及，大部份學生被問到「為何要唸醫學系」，都會搬出一堆冠冕堂皇的理由，像是有興趣、要救人、要貢獻社會等，令他嗤之以鼻，同時也分享自己的理由，意外讓大批網友讚爆。

新型學測試考各科混合題占比不均 全教會盼改進

大考中心上周公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。全國教師會40名解題教師指出，新型學測新增雜揉選擇與非選題的...

明年學測數學分2科 數A難度像指考、數B平易近人

大考中心昨公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。北一女中數學教師吳銘祥分析，數Ａ難度取向似現行指考數甲，計算量...

新型學測試辦考試 跨科題變多

九點五萬名高三生本月初參與新型學測試辦考試，大考中心昨公告題本，揭示明年一月新型學測考試方向。這項考試新增數Ａ、數Ｂ兩科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。