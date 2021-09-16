聖功女中新思維、新方向、新火花 我的選擇、我驕傲

台南市天主教聖功女中今年有近5成學生如願登上台清交成或國立大學，其中有2名學生的選擇相當引人注目，高鈺婷錄取加州大學聖地牙哥分校政治系國際關係組，楊靚林選擇就讀台大哲學系。校長鄭麗蓉認為，她們不僅挑戰傳統明星校系光環的思維，更展現女性自我價值的光芒。

鄭麗蓉表示，高鈺婷就讀聖功女中初中部時，擔任班長與國文小老師，認真負責的態度令初中導師印象深刻。畢業後以優異成績選擇直升高中部，更充分發揮她的語文與領導長才；不僅擔任模擬聯合國社團的社長，並代表學校參加全國南區英語演講比賽獲得佳作。高鈺婷對同學十分友愛，常利用課餘時間主動幫補考同學提示重點，這樣的友愛精神讓同學感動也點滴在心，連續2年被推舉為校園核心價值楷模。

高鈺婷始終堅持自己的夢想，自我期許很高，學測後申請到台大政治系，雖然這是她的首選，但內心深處卻有振翅遨翔的企盼。鄭麗蓉說，就在疫情陰霾籠罩全球時，州大學聖地牙哥分校稍來好消息，以優異表現錄取政治系國際關係組，遼闊的天空已然出現。

和高鈺婷同班的楊靚林也是一個追求自我理想的文藝少女，面對不少人質疑他以高分選擇台大哲學系時，她表示選擇台大哲學系是完成自己一直以來的夢想，之所以想就讀哲學系是希望能夠了解人類從以前到現在的思想脈絡，雖然一般人會認為哲學系的出路不廣，但喜歡閱讀及思考的她，毫無懸念地選填心中的第一志願。

隨著開學，明年初學測又近了，鄭麗蓉也以應屆畢業生優異的表現勉勵學生。她表示，在聖功女中全人教育下，引導學生探索自己的價值與方向，就是希望讓每位學生都能昂首闊步走入屬於自己的陽光天地中。

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