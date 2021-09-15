學霸男揭自己想讀醫學系原因 「為錢為地位」被眾網友讚爆

選填大學志願時，除了依照自己的興趣、喜好，科系的未來發展前景也是大家關心的。一名醫學系學生提及，大部份學生被問到「為何要唸醫學系」，都會搬出一堆冠冕堂皇的理由，像是有興趣、要救人、要貢獻社會等，令他嗤之以鼻，同時也分享自己的理由，意外讓大批網友讚爆。

原PO在Dcard以「為什麼讀醫學系」為題發文，指出每年有上千名考生擠爆重考班，只為了爭為數不多的醫學系名額。問他們為什麼這麼拚命想考醫學系，得到的答案不外乎：一、本身有興趣；二、從小立志長大要行醫救人；三、覺得醫生很偉大，期許自己也可以貢獻社會。

原PO進一步表示，能救人的職業很多，消防隊、警察、軍人都可以達成目標，若真有那個雄心壯志，為何沒看到大家擠破頭去考警大，抑或是滿級分的學生爭相簽下志願役的盛況？「大部分成績好的人都剛剛好去唸了醫學系，就大方承認看上的是薪水還有社會地位嘛！」

隨後，原PO把矛頭轉回來指向自己，坦承「你問我為啥讀醫學嗎？我老爸開診所賺到翻過去，我當然要接手啊！」、「有錢有地位，我就是為了這個讀醫學啊！絕大部分的人也都是啊！大方承認好嗎？」，文末不忘補充強調「愛錢也可以同時有醫德，兩件事是可以並存的，別把為了賺錢的醫生都想成無良醫生」。一系列超級直率的發言，讓不少網友大讚「目標明確」、「誠實不錯欸」。

有網友留言告訴原PO「我如果是教授反而喜歡這種坦承欸」、「官方標準答案，內心真正想法，所處環境實際狀況，彼此間常有很大出入」、「最高竿的能隨心所欲，不得，至少要能獨善其身」、「我以前在某私醫讀 ，有一科老師評分過好幾屆醫學系備審，他在課堂上說那種什麼拯救病人的話他都覺得很騙，如果給他審到，他都會打低分」。

有網友提出原PO沒想到的觀點，「你說的那些軍警，救人都是要犧牲自己的生命，醫生救人不用犧牲自己的生命」、「如果新聞採訪那些榜首的時候，他們照實回答自己是為了錢為了社會地位，酸民留言大概都會是駡他沒醫德 、不配當醫生之類的話，你要知道不是全台灣的人都跟你醫學系的同學一樣聰明」、「考上電資也有機會年薪百萬，但他們卻重考醫學系，你怎麼看？」、「可能想要社經地位順便救人也不錯，當然要講好聽的，不算是說謊吧」。

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