明年學測數學分2科 數A難度像指考、數B平易近人

大考中心昨公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。北一女中數學教師吳銘祥分析，數Ａ難度取向似現行指考數甲，計算量及思考難易度大幅提升；數Ｂ試卷中難度明顯比現行學測低，計算量少，但題目蘊含更多理解層面上的鋪陳，需好好思考再答題。

數Ａ、數Ｂ是明年學測新考科，111學年個人申請約635系組採數Ａ、404系組採數Ｂ。吳銘祥指出數Ａ難度比現行學測高，有「指考化」趨勢，如第三題問到斜率，無法立即從題意當中完成計算，而是要從三角形三中線交於一點「重心」的國中幾何知識出發，才可再往下完成題目所問的中線斜率。

此外，第六題可利用疊合與函數圖形的相交情況，找出範圍內符合的實數Ｘ個數，這項應用在過往舊課綱課程中，屬於高三上第五冊課程，超出學測範圍。第八題考三次式的幾何特徵與代數結構特徵，也是過往高三下第六冊內容。

絕大多數大學的理工、生物農業、醫學領域科系，以及部分頂尖大學商管科系明年都採計數Ａ，吳銘祥提醒，數Ａ考生要熟悉空間向量的操作，用來進一步發展坐標幾何與線性代數。

另外要熟悉多項式函數、指數與對數函數、三角函數，除能辨別它們的圖形特徵，更要能用它們當作模型而解決典型問題，並分別能用於解決理工、商管領域的基本問題。最後要熟練運用機率與統計的原理， 推論不確定性的題目。

數Ｂ難度則遠低於現行學測，吳銘祥指出許多題看就能答、不必計算，如單選第二題無複雜的計算需求，但學生要從矩陣的運算中，了解其中的規律特性，即可輕鬆完成。

部分大學商管和社會學系要參採數Ｂ，如台灣大學的法律、日文、戲劇、生傳都看此科。吳銘祥建議數Ｂ考生統整認識實數，並進一步發展計數原理及其應用。在幾何方面，要學會基本空間概念，並能透過坐標而連結幾何與代數，並認識基本的線性代數。

有關函數單元，吳銘祥建議熟悉多項式函數、指數與對數函數、三角函數，並能辨別它們的圖形特徵，並能用它們當作模型而解決典型問題。最後要會運用基本統計量描述資料，並能運用機率與統計的原理進行判斷。

補教數學教師藍天予提到，數Ｂ全卷幾乎無跨單元考題，若邀程度佳的國三畢業生應考，就有望拿60分，鼓勵社會組考生不要放棄數學。

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