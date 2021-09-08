新型學測試考題本出爐 混合題難度高跨科成常態

近9.5萬名高三生本月初參與新型學測試辦考試，大考中心今天公告題本，揭示明年1月起新型學測考試方向。各科新增雜揉選擇與非選題的「混合題」，高中教師指出此題型更重視觀念理解，不靠「背多分」，但要求畫圖、連連看、簡答，且跨科題大增，有考生喊「寫不完」，預估整體難度略高於往年。

學測因新、舊課綱轉換而改制，數Ａ、數Ｂ是新型學測的新科目。補教數學教師藍天予分析，數Ａ難度和歷年學測相當，且以觀念取代複雜的計算題型，只要邏輯清楚，不具計算技巧也能拿分，符合新課綱宣示的素養精神。

數Ｂ則平易近人，藍天予提到，許多題目看就能答，也沒有跨單元考題，若邀程度佳的國三畢業生應考，就有望拿60分，鼓勵社會組考生不要放棄數學。

攤開各科試卷，自然科「混合與非選題」高達56分居各科之冠，此題型考法多元，如考黑洞對降雨量、潮汐的影響，要考生動手寫出原因，是校園較少訓練的能力。另一題考玉米為何能成爆米花，要考生作圖描述溫度與爆米花爆開比例的關係。

補教物理教師李宏泰指出，全卷僅第一到七題屬「背多分」，其餘重視理解；第八、九題宣示無課本可循的「探究與實作」怎麼考，比許多教師想像中簡單，師生鬆一口氣。不過混合題要作圖、簡答，每題平均僅2分鐘能答，雖然全卷僅60題、比往年少8題，仍有部分考生最後沒寫完。

補教物理教師邱博文也說，混合與非選的最後2大題組最難，推估大考中心想藉此拉高鑑別度。

談到最後幾題難的原因，邱博文指出，首先是文字敘述比較長、比較新穎，需要花時間閱讀，接著理解要考的觀念。第二是結合新的時事，如考出諾貝爾物理獎與化學獎。第三是明顯跨學科，像是出現結合物理、化學、地科的考題。「課本一般不會出現跨這麼多科的問題，」他認為學生不易準備跨科題，只能仰賴考試當下的臨場反應。

社會科「混合與非選題」共占46分居次，公民與社會考題結合時事，例如第一題談上班族因疫情請育嬰假照顧孩子，卻遭資遣，要考生判讀哪一圖表能支持勞方論點；地理雜揉大量地圖、表格，如要考生判讀哪一區種植茶葉，並描述原因；歷史甚至考出連連看，要考生回答大肚、安平是哪一歷史時期所命的地名。

華江高中地理教師張庭堃分析，混合題讓全卷難度增加，拉大高、低分群差距，也宣示未來社會科除考記憶，還考文字申論能力。舉例來說，其中一題要判讀防疫文宣應用哪些概念，並寫出佐證文字；另一題考網路賭博法官審理的相關作為，及社會對此議題的公民參與管道，兩題都以表格填充或申論方式出題，對學生而言是全新題型。

桃園高中歷史教師黃正楷分析，考生認為混合題像閱讀測驗，仰賴文本閱讀、找出論點與證據相配合的能力。新型考題也強調多元觀點，原住民、女性、移民、東亞各國互動都入題，彰顯新課綱精神。

大園高中公民教師群指出，公民考題貼近時事，值得肯定，但綜覽全卷，混合與非選題多集中在公民科，建議更平均分散於歷史、地理、公民3科。

他們也認為這次出題較保守，有些題目僅要求填空，未見開放性的作答或繪圖題。

教師群提到，社會科非選多題涉及主觀闡述理由，他們好奇大考中心如何配分，目前不得而知，只能等大考中心今年9月30日公告閱卷結果。

大考中心今年9月1日3日舉行新型學測試辦考試，考科包括國綜、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會，全國350所學校、9萬4911名高三生集體報名；另有135人個別報名。此考試被喻為明年學測前「最逼真的模擬考」，考試範圍是各科新型學測範圍，免報名費。 新型學測試辦考試英文科試題。圖／取自大考中心官網 新型學測試辦考試自然科試題。圖／取自大考中心官網 新型學測試辦考試社會科試題。圖／取自大考中心官網

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