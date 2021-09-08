僅0.35％高中生吃得到 50校雙語實驗班「拔尖不扶弱」

為銜接大專雙語教育，教育部110學年一口氣核准50所高中成立雙語實驗班，清一色為高中非高職，每校收35人，換算下來全國僅0.35％的高中生能享雙語學習資源。政府最終目標是2030年達140班，學者示警，這恐步上新加坡推行「特選中學」的雙語教育政策後塵，成變相特權班、資優班，無法讓雙語普及到校園生活。

50所高中的雙語實驗班今年9月上路，明星高中和社區高中都傳出上百人報考盛況，錄取率低於四成。台南一中、高雄女中和彰化女中等校主打生醫理工學群，將收自然組學生，並鼓勵畢業後出國留學。

彰化女中教務主任李政憲提到，彰女是中部重要女校，希望培養女性理工人才。校方將安排實驗班學生參加全國物理辯論競賽，此賽要求動手做實驗，並以英文發表成果。另與中興大學和彰化師範大學合作，將延攬大學教師到班，分享醫療、人工智慧等領域的最新趨勢。

師資方面，李政憲說，彰女今年暑假有一名生物教師前往培訓，本來還打算請物理新聘教師投入培訓，不過聘期因疫延後，沒趕上。高中教師學歷漸增，校內多數師資都具碩士學位，他相信只要願投入，都有機會以雙語教學。

羅東高中的雙語實驗班主打社會組，校長謝寶珠分享，校內音樂、資訊、生命教育、數學都有教師能以雙語授課，將成實驗班特色科目。國教署代學校聘任一名外籍教師，今年8月中旬已到校，將入班協同各科教學。

國立台北教育大學兒童英語教育學系教授陳錦芬反對雙語實驗班，並說這類班級會變成變相特權班、資優班，不宜在公立學校推行。研究雙語教學的台灣師範大學教育系教授林子斌說，新加坡也設「特選中學」作為雙語教育政策的一環，這只能拔尖，呼籲政府同步思考扶弱措施。

高中主管表示也將顧及非實驗班學生，謝寶珠說，2030年高中除國文、社會等科，都要以雙語教學，學校會持續充實師資，讓雙語學習逐漸普及各班。李政憲則說，彰女的雙語課程除開在雙語實驗班，另將於普通班高一、高二的多元選修課，和高三特色課程「國際瞭望台」融入雙語資源。

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