快訊

有證據就下跪！ 謝長廷護兒喊話「條子鴿」：有事衝我來

成功嶺替代役爆55人「上吐下瀉」 中市衛生局這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中英聽新增「長篇聽解」題型 報名至9月13日止

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年底的高中英聽測驗首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。本報資料照片
今年底的高中英聽測驗首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。本報資料照片

大考中心今年底將舉行兩次英聽測驗，且首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。第一次英聽測驗將於10月23日登場，明天起開放報名到9月13日，在學生一律透過學校集體報名，其餘則可透過取得報名代碼的補習班或個別報名。

高中英聽測驗原本只有圖片、對答、簡短對話和短文四大題型，今年簡章宣布新增長篇聽解題型，每題組共含四題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。高中英文教師形容這項變革讓英聽測驗「多益化」，接軌國際通用的英文檢定，有助吸引大學科系參採。

台北市建國中學英文教師劉家慧分析，這是多益、托福等國際檢定都會出的題型，欣見大考中心接軌國際潮流，助高中生同步準備各項英檢。

大考中心說明，高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

近年參採高中英聽的大學校系漸減，今年個人申請僅51系要求附英聽成績，校系數只有104學年的三分之一；不少校系雖不參採，但在備註欄建議考生附多益、全民英檢證明。

劉家慧說，高中英聽報名費比坊間測驗便宜，如今考試內容更有參考價值，有望吸引更多大學校系回鍋參採，等於幫高中生省報名費。

英聽 多益 補習

延伸閱讀

913大學開學 雲科大線上教學3周、環科大如期實體上課

勵志！為兒「鐵窗苦讀」 宜蘭受刑人成功考上大學

【重磅快評】台北市的大學防疫指引 柯P是在哈囉嗎？

「最逼真模擬考」9.4萬人報名的新型學測今登場 配分規則一次看

相關新聞

高中英聽新增「長篇聽解」題型 報名至9月13日止

大考中心今年底將舉行兩次英聽測驗，且首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。第一次英聽測驗將於10月23...

北門高中陳藝竹單親假日要打工賺錢 力拚上台大法律系

國立北門高中今年有2位學生錄取台灣大學法律系，打破該校改制51年來的記錄，校長吳俊憲表示，感謝全體老師和學生的努力，也對...

習慣填鴨的台灣學生沒有人固定餵食 108課綱真能終結孩子的忙茫盲？

期待學生探索自我的108課綱上路至今2年，將於2022年面對大考的高中生，課業壓力雖未舒緩，但增加思辨與實作的課程內容仍讓他們有所收穫，未來有待縮小學校資源差異、增加教師教學量能，讓更多高中生能在學習生涯中找到興趣，發揮潛能。

「最逼真模擬考」9.4萬人報名的新型學測今登場 配分規則一次看

為讓首屆108課綱高中生適應111學年大學考招新制，大考中心9月1至3日舉辦新型學測試辦考試，全國共有350所學校、9萬...

自律戒手機勤讀書 他倆考上台大醫

高雄女中學生劉芸安與高雄中學學生莊庭寧分別錄取台大醫學系，兩人都自律戒手機專注學習。劉芸安被同學笑稱是「原始人」，她以種...

明年大學分科測驗 改60級分

明年起大學指考更名分科測驗，原定每科滿分為四十五級分，部分家長團體批評計分粗略，不利選才。大學招聯會昨宣布，廿五日開會決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。