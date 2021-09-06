高中英聽新增「長篇聽解」題型 報名至9月13日止

大考中心今年底將舉行兩次英聽測驗，且首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。第一次英聽測驗將於10月23日登場，明天起開放報名到9月13日，在學生一律透過學校集體報名，其餘則可透過取得報名代碼的補習班或個別報名。

高中英聽測驗原本只有圖片、對答、簡短對話和短文四大題型，今年簡章宣布新增長篇聽解題型，每題組共含四題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。高中英文教師形容這項變革讓英聽測驗「多益化」，接軌國際通用的英文檢定，有助吸引大學科系參採。

台北市建國中學英文教師劉家慧分析，這是多益、托福等國際檢定都會出的題型，欣見大考中心接軌國際潮流，助高中生同步準備各項英檢。

大考中心說明，高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

近年參採高中英聽的大學校系漸減，今年個人申請僅51系要求附英聽成績，校系數只有104學年的三分之一；不少校系雖不參採，但在備註欄建議考生附多益、全民英檢證明。

劉家慧說，高中英聽報名費比坊間測驗便宜，如今考試內容更有參考價值，有望吸引更多大學校系回鍋參採，等於幫高中生省報名費。

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