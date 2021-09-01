9.4萬人報名的新型學測今天登場 配分規則一次看

為讓首屆108課綱高中生適應111學年大學考招新制，大考中心9月1至3日舉辦新型學測試辦考試，全國共有350所學校、9萬4911人集體報名；另有135人個別報名。這項考試被喻為明年學測前「最逼真的模擬考」，考試範圍是各科新型學測範圍，免報名費。

試辦考試科目包括國文、英文、數Ａ、數Ｂ、自然、社會，按大考中心規畫，第一天考數Ａ、自然，第二天考英文、國綜，第三天考數Ｂ、社會。

大考中心說明兩種考試方式，第一是參加9月1至3日的共同考試，考生將在原校、原班應考，考後由大考中心回收題卷掃描和閱卷，再通知成績，一共有321所學校選擇此方案，是大宗。第二是由學校自訂考試日程，由大考中心於9月3日後寄發題本與答題卷，讓學校自行安排施測，之後由校內教師自行評閱。

至於個別報名的考生，大考中心表示將於9月3日寄發題本和答題卷，請考生在9月7日寄回，大考中心將協助閱卷和提供成績通知。預計9月8日統一公告試題、答題卷與選擇題參考答案，10月初提供試題解析。

111學年學測除既有的選擇題、選填題等，還增加雜揉選擇題與非選題的「混合題型」。大考中心日前公告各科混合與非選題配分比率，國文占20％到28％；英文未訂定比率，約5%；數學為15％到20％；社會以20％到30％為原則，其中非選題包括填充、問答、繪圖、製表等題目；自然科非選占20％到30％。

周兆民上月公告新型學測考試的答題卷樣張，其中第一頁右上角有簽名欄，考生要於鈴響後才能動筆簽名。每一題的答題形式不同，答題卷上已註記要以2B鉛筆作答，或以黑色墨水筆作答，請考生按照指示來走。

外界擔憂111學年新型學測「變很大」，周兆民對此表示，呼應新課綱的素養題，其實從105學年起的升大學考試就有考，目前已占相當比例。明年不會全卷都變素養題，仍有相當比例基本題，全卷文字量也以近年平均為原則。

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