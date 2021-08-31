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從學測中找出弱點 南一中學生衝出高分上台大法律系

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
指考今天放榜，台南一中應屆畢業生許世瑋（右一）上台大法律系。圖／本報資料照片
指考今天放榜，台南一中應屆畢業生許世瑋（右一）上台大法律系。圖／本報資料照片

南一中應屆畢業生許世瑋今年學測沒考好，全力拼指考第一類組，考出5科452分，今天指考放榜，如願錄取台法律系財金法學組。他分享讀書技巧，考前多做題目並弄懂不會的部分，隔1周再針對寫錯處複習一遍，徹底弄懂及加深印象。

許世瑋讀南一中語文資優班，班上多數同學都在拼第3類組，但他高二時就以第1類組為目標。不過，今年學測數學難，沒有考好，他沒有申請學校，改拚指考。

有了學測的經驗，沒補習的許世瑋認為自己的數學要再加強，重新釐清各單元的概念，除從基本觀念開始，並加強練習。他說，5月中旬因疫情升級3級，無法入校上課，只能更努力，指考數學乙考86分，努力沒白費。

許世瑋說，這次英文拿91.5分，要感謝老師宋忠義持續的教導，自己雖畢業了，老師還是透過LINE提供相關英文資料增強他的實力，他也常透過線上請老師改作文，也才能考出高分。

許世瑋提供自己最後衝刺的訣竅，除了多練習，並針對自己寫錯的部分，弄懂觀念，而且隔1周再針對自己先前寫錯的部分再複習一遍，加強印象。

今年因疫情關係，指考延後近1個月舉行，許世瑋表示，因考試日期延後，讓原先的讀書計畫大亂，一開始很迷惘，後來定下心來，從做讀書計畫，並且轉念延後考試反而可讓自己有更多時間準備，而能依著計畫作好時間管理，欣喜考出好成績。

110指考 放榜 南一中 台大

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