嘉義家扶受資助 近700名學子受惠

嘉義家扶中心匯聚社會大眾愛心，今天頒發助學金給嘉義縣市669名學子，總金額共344萬2000元，希望藉由助學金，讓弱勢學子繼續求學，嘉義市長黃敏惠等人，也鼓勵受助學子持續努力向上、提升自我競爭力，不僅幫助自己，未來有能力也要幫助他人。

嘉義家扶中心推動助學希望工程30餘年，今年有184名大專生、189名高中職生、296名國中小學生獲得助學金，有15名學生錄取國立大專院校，黃敏惠、嘉義縣社會局代局長張翠瑤、嘉邑行善團理事長徐文志、真如禪寺了空法師、家扶中心主委黃國芳等人都到場頒發助學金、鼓勵年輕學子。

典禮中安排曾接受扶助、目前在香港金融公司擔任市場分析師的周文玲分享心得，周文玲細數跟家扶結緣、認養人互動到如何累積自身實力、爭取現職工作經驗，也用自身座右銘「你有安於現狀的自由，但如果你並不安於現狀、你焦慮了，請用行動去緩解你的焦慮」鼓勵家扶弟妹們。

黃敏惠指出，感謝嘉義家扶中心集結社會各界力量與資源，長期照顧嘉義地區弱勢學子，給予更多揮灑自我舞台。孩子也很努力，不斷創造生命奇蹟，不僅成就了自己，同時也成就這座城市及國家未來，相信孩子們將帶著正向力量持續前進，成為日後有能力回饋社會的暖流。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，目前約有120名從國小到大專的學生，因參與指考、醫院實習及取消返校日等原因，未領取成績證明、也未能申請助學金，推估尚需40萬元助學金，期待各界加入助學，讓扶助學生都能安心向學、讓希望種子發芽、茁壯。 開元食品副總賴櫻暖（中）資助學生生活物資。記者卜敏正／攝影 嘉義市長黃敏惠（右三）、嘉縣社會局代局長張翠瑤（左二）、真如禪寺了空法師（右二）、家扶中心主委黃國芳（左一）等人都到場頒發助學金、鼓勵年輕學子。記者卜敏正／攝影 家扶中心主委黃國芳（左一起）、嘉義市長黃敏惠、嘉邑行善團理事長徐文志（右二）等人都到場頒發助學金、鼓勵年輕學子。記者卜敏正／攝影

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