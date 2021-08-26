重大變革！ 明年起分科測驗每科改為60級分

明年起大學指考更名分科測驗，原定每科滿分為45級分惹議。大學招聯會今天宣布，常委會今日開會後，決議呼應外界意見，調整為每科60級分，並增加分發入學同分參酌比序項目。分科測驗共考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會7科。

招聯會執行秘書王文俊表示，分發入學管道只以各校系採計的分科測驗成績為單一標準，沒有後續的甄試。為避免醫牙、師培、公費生等人力管控系組若發生同分情況無法增額，招聯會請大學考試入學分發委員會依107到109年考生所填的志願序，將成績轉換為45、60、75三種級分模擬分發，確認60級分降低同分增額的情況更有效，因此常委會決議改採60級分。

王文俊說，招聯會將在近期內將召開會員大會完成相關程序，在111學年分科測驗、分發入學簡章定案前正式公布此事。

招聯會表示，未來也將提供108至110年考試分發入學管道成績，並改以60級分制換算後，各採計科目組合的各級分人數比例、各校系的最低錄取級分數等資料，協助高中端更有效輔導學生選填志願。

商品推薦