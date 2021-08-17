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暑期服務隊移師線上 北醫大學生教柬國師生防疫

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
北醫大飛洋國際服務團募集口罩等物資捐贈柬國協助防疫。圖／台北醫學大學提供
北醫大飛洋國際服務團募集口罩等物資捐贈柬國協助防疫。圖／台北醫學大學提供

北醫大國際服務社團「飛洋FLYoung」，將每年暑假赴柬埔寨當地提供的衛生醫療計畫改採線上啟動，將台灣防疫經驗帶入柬國，如教「隔離」的概念，強調不與有症狀的民眾共餐、共處、保持社交距離等。

北醫大醫學系四年級的黃紹華是今年服務隊隊長，他介紹今年暑期服務主要分兩大對象「CTEP」與「陽光小學堂」，其中CTEP（Cambodia-Taiwan Education Program）是柬埔寨台灣教育計畫，主要分兩大部分因為疫情關係改採線上活動，以英文、電腦資訊學習為主，協助訓練當地種籽教師，而陽光小學堂類似國內安親班。

黃紹華表示，除了往年都會進行的外傷照護處理、認識消化系統等教學，今年也著重在呼吸系統教學，並帶入台灣防疫經驗，例如過去會教當地民眾遇到感冒發燒如何處置，但因為疫情發展，今年教學新增「隔離」的概念，強調不與有症狀的民眾共餐、共處、保持社交距離等。

首次面對疫情下的社團活動，黃紹華說，雖然無法像往年一樣赴當地面對面提供衛教等協助，但線上服務反而提供更多貼近當地需求的內容，例如過去到當地可能會有部分狀況需要現場應變調整內容，但因為活動改採線上作業，社團提早進行問卷調查，並因應問卷反饋隨時調整衛教內容，有更多思考作業時間，也不受空間及資源限制。

黃紹華提到，今年提供的營養衛教內容，也事先請當地民眾將一日三餐拍照上傳，「兩國飲食文化差異大，但透過上傳照片看到當地實際餐點內容，不像一般書上的食物模板，就能規畫出更適合當地的均衡飲食等營養醫學概念，並提供建議。」

黃紹華說，過去赴當地進行醫療衛教之後，會有實際操作驗收學習成果，但由於今年無法到當地面對面操作，因此得出「作業」給上課的種籽教師們，例如老師上課後可以利用吸管、塑膠袋等當地現有物品，製作「肺」等器官線上檢視，進而對當地學生、居民進一步教學。

社交距離 北醫大 疫情

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