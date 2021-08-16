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指考／回流名額增 補教估410分就能錄取醫牙科系
大學指考今天開放查詢成績，補教表示，今年回流名額較多，410分以上有望錄取醫學、牙醫系，較去年略降。如果想錄取台灣大學，第二類組預估要362分、第一類組則要411分。
得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，今年數甲五標提升，預估台大醫學系錄取分數提升，449分才能上，比去年多7分；不過整體而言，今年醫學系和牙醫系回流名額多，像是中國醫藥大學醫學系名額比去年多了25人、牙醫系多18人，所以整體而言，若要錄取醫學、牙醫系，自費組最低門檻為412分、公費410分。
第二類組部分，藍天予表示，今年熱門校系落點分數約比去年略降5到10分，主因是今年物理、化學都變難。 預估要上台大二類組至少362分、清交成二類組至少331分、中字輩二類組304分。
至於第一類組，藍天予分析，今年數乙明顯比去年簡單，歷史、地理今年更是簡單，光看加權前的分數，預估就會比去年高出5到25分。如果要上台大第一類組校系，至少411分。值得一提的是，台大公衛系今年首度加收社會組考生，採計國文、英文、數乙、公民，是比較少見的採計組合。
考生該如何填志願？藍天予建議參考去年的錄取分數，並加上30分，可能就是今年剛好能錄取的門檻；加上50分屬較為安全的範圍，加上80分則屬穩上科系。
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